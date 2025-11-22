Từ 2026, nhiều loại giấy tờ được thay thế bằng dữ liệu

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Nghị quyết do Bộ Tư pháp xây dựng và trình Chính phủ ban hành, với nội dung bám sát quan điểm, chính sách của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Người dân làm thủ tục trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định rõ: Việc thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng việc khai thác, sử dụng của các cơ sở dữ liệu; không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố.

Riêng đối với thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, thành phần hồ sơ đề nghị thay thế bằng dữ liệu, gồm: Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu (không áp dụng đối với trẻ em là người nước ngoài và người không quốc tịch theo quy định).

Cơ sở dữ liệu, gồm: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ chủ quản cơ sở dữ liệu là Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Tên Văn bản quy phạm pháp luật quy định thành phần hồ sơ Thủ tục hành chính là Thông tư số 08/2017/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2025/TT-BTP. Điều, khoản, điểm, biểu mẫu/phụ lục tại các Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thành phần hồ sơ Thủ tục hành chính: điểm a, khoản 3, Điều 33 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, khoản 1, Điều 5.