TT Zelensky công khai bày tỏ 'đáng tiếc' về vụ tranh cãi ở Nhà Trắng

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, đáng tiếc là cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump ở Nhà Trắng không diễn ra như mong đợi và đã đến lúc cần khắc phục tình hình.

Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X tối 4/3/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hối tiếc vì cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng đã không diễn ra như mong đợi và đã đến lúc cần khắc phục tình hình. tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X tối 4/3, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: “Không ai trong chúng tôi muốn một cuộc chiến vô tận. Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để tiến gần hơn đến một nền hòa bình bền vững. Không ai mong muốn hòa bình hơn người dân Ukraine. Tôi và đội ngũ của mình sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình lâu dài”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: “Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh, và những bước đầu tiên có thể là trao đổi tù nhân và đình chiến trên không, nghĩa là cấm sử dụng tên lửa, thiết bị bay không người lái tầm xa, bom nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự cũng như đình chiến trên biển ngay lập tức, nếu Liên bang Nga cũng thực hiện điều tương tự. Sau đó, chúng tôi muốn nhanh chóng tiến qua tất cả các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vững chắc”.

Bày tỏ trân trọng những gì nước Mỹ đã làm để giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập của mình, ông Zelensky nhấn mạnh rằng “đã đến lúc cần khắc phục tình hình” sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28/2 “đáng tiếc” không diễn ra như mong đợi.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi mong muốn sự hợp tác và liên lạc trong tương lai sẽ mang tính xây dựng”.

Về thỏa thuận liên quan đến khoáng sản và an ninh, ông Zelensky cho biết: “Ukraine sẵn sàng ký kết bất cứ lúc nào và dưới bất kỳ hình thức thuận tiện nào. Chúng tôi coi thỏa thuận này là một bước tiến tới an ninh lớn hơn và những đảm bảo an ninh vững chắc, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ hoạt động hiệu quả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 28/2, ông Zelensky đã đến Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., để gặp ông Trump. Cuộc trao đổi được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của phóng viên đã trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt, khi ông Trump trách mắng ông Zelensky vì thiếu tôn trọng Mỹ, còn Phó tổng thống Mỹ JD Vance lưu ý rằng ông Zelensky chưa bao giờ nói lời “cảm ơn” vì tất cả sự hỗ trợ mà Kyiv đã nhận được.

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng này, Mỹ và Ukraine đã không ký được thoả thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine như dự kiến. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc gặp cũng bị hủy bỏ.

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 3/3, sau cuộc tranh cãi căng thẳng nêu trên, ông Trump tuyên bố rằng ông Zelensky “không phải là một người muốn hòa bình”.

Ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 28/2 rằng Tổng thống Ukraine đang “tìm kiếm thứ gì đó mà tôi không tìm kiếm” và một lần nữa khẳng định rằng ông Zelensky chỉ muốn “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”.

Sau cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo, một số quan chức và nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ ông Trump đồng thời chỉ trích ông Zelensky, thậm chí một số người còn gợi ý rằng ông Zelensky có thể phải từ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News (Mỹ) vào ngày 2/3, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhắm vào ông Zelensky, gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine “cần phải tỉnh táo và quay lại bàn đàm phán với thái độ biết ơn, hoặc cần có một người khác lãnh đạo đất nước”.

Cùng ngày, xuất hiện trong chương trình "State of the Union" của đài CNN (Mỹ), Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cũng chỉ trích ông Zelensky, tuyên bố rằng: “Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng ta, cuối cùng có thể đối thoại với Nga và chấm dứt cuộc chiến này”.

Tiếp đó, ông Waltz tuyên bố với Fox News (Mỹ) hôm 3/3 rằng chính quyền Trump muốn ông Zelensky nói lời hối tiếc về những gì đã xảy ra, sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản và tham gia đàm phán hòa bình.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trong 48 giờ tới, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn tiến về phía trước theo hướng tích cực”, ông Waltz nói.

Về phần mình, sau cuộc tranh cãi với ông Trump ở Nhà Trắng, ngày 28/2, ông Zelensky đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, phản bác lại những tuyên bố của ông Trump, khẳng định rằng Ukraine “sẵn sàng cho hòa bình nhưng chúng tôi cần có một vị thế tốt”.

“Chúng tôi muốn hòa bình… đó là lý do tôi đã đến gặp Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói.

Đối với thoả thuận khoáng sản, trong một phát biểu vào ngày 2/3 được đài Tiếng nói Đức (DW) trích dẫn, ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

Ông Zelensky nêu rõ: “Chính sách của chúng tôi là duy trì những điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi có lập trường mang tính xây dựng. Nếu đã đồng ý ký thỏa thuận khoáng sản, chúng tôi sẵn sàng ký”.