TT Trump: Nền văn minh Iran có thể biến mất trong tối nay

Ông Trump dọa xóa sổ Iran nếu không đạt thỏa thuận Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.

Tối hậu thư mới của ông Trump với Iran

Cảnh báo cứng rắn được đưa ra khoảng 12 giờ trước hạn chót ông đặt ra để Iran đồng ý đạt thỏa thuận với Mỹ, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công trừng phạt nặng nề.

Trong đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump viết thêm: “Cả một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay, không bao giờ có thể được khôi phục trở lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những tư duy khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời sẽ xảy ra, ai mà biết được?

Bài đăng của ông Trump ngày 7/4.

Chúng ta sẽ biết vào tối nay, một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của thế giới. 47 năm tống tiền, tham nhũng và chết chóc cuối cùng sẽ chấm dứt. Chúa phù hộ cho người dân vĩ đại của Iran!”.

Có thể thấy trong tuyên bố đầy chất đe dọa của ông Trump vẫn để ngỏ khả năng hạ nhiệt, khi cho rằng “có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời có thể xảy ra”.

Ngay khi ông Trump thực hiện đăng tải này, theo CNN, Israel thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các tuyến vận tải trọng yếu trên khắp Iran, bao gồm đường sắt, cầu và các tuyến cao tốc quan trọng. Thông tin được một quan chức Israel tiết lộ với CNN.

Nguồn tin này cho biết Israel sẽ nhắm vào các tuyến giao thông đang được Iran sử dụng để vận chuyển đạn dược, tên lửa và bệ phóng tên lửa.

Trong tuyên bố đưa ra trong ngày 7/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kêu gọi người dân Iran tránh di chuyển bằng tàu hỏa trên toàn quốc.

Cùng thời điểm, Mỹ cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN, các đòn đánh không nhắm vào cơ sở dầu mỏ trên đảo.

Trước đó, Mỹ đã tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khi đó cho biết 90 mục tiêu đã bị đánh trúng, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Chuyên gia: Bài đăng của ông Trump cho thấy mức độ giận dữ gia tăng

Phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ về việc “xóa sổ cả một nền văn minh” tại Iran cho thấy ông đang trở nên “tức giận và tuyệt vọng hơn”, ông Hassan Ahmadian, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tehran, nói với Al Jazeera.

“Giọng điệu ngày càng gay gắt, điều đó cho thấy ông ấy đang gặp khó”, ông Ahmadian nhận định. “Ông muốn các lời đe dọa gây sức ép lớn hơn với Iran, buộc họ phải thay đổi lập trường”.

Chuyên gia này cho rằng dù ông Trump khó có thể thực hiện toàn bộ lời đe dọa, ông vẫn có thể gia tăng mức độ tấn công, và Tehran đã cam kết sẽ đáp trả tương xứng.

“Đây là một thế bế tắc đã hình thành từ khi chiến sự bắt đầu và vẫn tiếp diễn, trong khi ông chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào”, ông Ahmadian nói.

Phó TT Vance nói đòn đánh đảo Kharg không phải thay đổi chiến lược

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào đảo Kharg, nhưng cho rằng đây không phải là “sự thay đổi chiến lược”, trong bối cảnh hạn chót tối thứ Ba mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran về việc mở lại eo Hormuz đang đến gần.

Ông Vance cho biết đã trao đổi trước với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine.

“Theo hiểu biết của tôi, sau khi trao đổi với ông Pete và tướng Caine, là chúng ta sẽ tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng ta đã thực hiện điều đó”, ông nói trong cuộc họp báo tại Budapest ngày 7/4.

Ông nhấn mạnh các đòn đánh này không làm thay đổi chiến lược tổng thể, cũng không ảnh hưởng đến hạn chót 20h theo giờ miền Đông mà Tổng thống Mỹ đặt ra cho Iran để mở lại eo Hormuz.