TT Trump đưa ra tuyên bố đáng chú ý sau khi nhận đề xuất mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được kế hoạch hoà bình mới của Iran, nhưng “khó có thể chấp nhận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 6/4/2026 và Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: THX, IRINN/TTXVN

Theo kênh ABC News, vào ngày 2/5, theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông vẫn chưa xem xét đề xuất hòa bình mới của Iran nhưng sẽ làm điều đó sau.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Họ đã nói với tôi về ý tưởng chung của thỏa thuận. Bây giờ họ sẽ gửi cho tôi nội dung chính xác”.

Không lâu sau đó, ông Trump xác nhận trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng đang xem xét kế hoạch này.

Tổng thống Trump viết: “Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng ta, nhưng tôi khó có thể hình dung rằng nó có thể chấp nhận được”

Nguyên nhân theo Tổng thống Trump, là “vì họ vẫn chưa phải trả một cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra đối với nhân loại và thế giới trong suốt 47 năm qua”.

Cùng ngày, truyền thông Iran được cho là đã tiết lộ một số chi tiết về đề xuất hòa bình mới mà chính phủ nước này gửi thông qua các nhà trung gian Pakistan vào ngày 30/4.

Theo Tân Hoa xã, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 2/5 đưa tin Tehran đã chuyển đề xuất 14 điểm tới Washington, trong đó yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực.

Theo Tasnim, kế hoạch nêu trên được Iran chuyển cho phía Mỹ thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan để đáp lại đề xuất 9 điểm của Washington.

Trong khi đề xuất của Mỹ kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, thì Iran lại thúc đẩy khung thời gian 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, nhấn mạnh tiến trình đàm phán nên tập trung vào mục tiêu “chấm dứt chiến tranh”, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Các yêu sách của Tehran bao gồm Washington rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực gần biên giới Iran và đảm bảo không gây hấn, cùng với các biện pháp kinh tế như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước Cộng hòa Hồi giáo, nới lỏng lệnh trừng phạt và bồi thường.

Đề xuất của Iran cũng kêu gọi chấm dứt những cuộc xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm cả ở Liban, và thiết lập cơ chế quản lý mới dành cho eo biển Hormuz.

Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ giới chức Mỹ.

Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ mở rộng phong tỏa các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vịnh Oman ra vùng biển quốc tế, ngày 24/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Nhưng song song với đó, Iran được cho là đang cân nhắc sử dụng cá heo được huấn luyện để mang thuỷ lôi như một phần của các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, làm nổi bật một chiến thuật phi thông thường và gây tranh cãi trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Theo báo The Times of India ngày 2/5, ý tưởng này xuất hiện khi áp lực trong nội bộ Iran gia tăng sau khi Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng do xuất khẩu dầu của Iran bị hạn chế trong nhiều tuần.

Dù một lệnh ngừng bắn mong manh với Mỹ vẫn đang được duy trì, một số phe cứng rắn tại Iran ngày càng coi tình hình hiện tại là một hành động chiến tranh và kêu gọi nối lại các hoạt động quân sự.

Theo The Times of India ngày 2/5, một báo cáo của tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Iran cho biết hành động này có thể bao gồm việc triển khai cá heo được gắn thuỷ lôi để tấn công tàu đối phương.

Đây là cách tiếp cận phản ánh xu hướng rộng hơn là việc Iran xem xét triển khai các loại vũ khí chưa từng sử dụng trước đây khi khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc.