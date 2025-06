Truyền thông Trung Quốc thất vọng khi mất vé dự World Cup

Sina chỉ trích HLV Branko Ivankovic sau thất bại của đội nhà. "HLV trưởng mắc không dưới 3 sai lầm. Đây là thành tích đáng quên của nền bóng đá Trung Quốc sau 68 năm bất bại trước Indonesia", tờ này viết.

Ở lượt đi, Trung Quốc từng thắng Indonesia 2-1 trên sân nhà. Nhưng ở trận tái đấu vừa qua, cục diện thay đổi. Bàn duy nhất của Indonesia trước Trung Quốc đến từ quả phạt đền thành công của tiền đạo Ole Romeny.

Thất bại trước Indonesia khiến Trung Quốc chính thức hết cơ hội tranh vé dự play-off. Đây cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026.

Sina viết thêm: "Bình luận viên và CĐV đều có chung một cảm giác thất vọng. Đối thủ ngày càng mạnh hơn, trong khi đội tuyển của chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ".

Trong khi đó, Xinhua giật tít: "Trung Quốc thất bại trong việc tìm vé dự World Cup 2026". Trong bài viết, tờ này chỉ ra việc đội tuyển nước nhà còn không vào nổi top 4 ở bảng C. Vị trí chót bảng là nỗi hổ thẹn lớn và cú giáng mạnh vào nền bóng đá Trung Quốc.

Sports163 bình luận rằng tương lai của HLV Ivankovic bị đặt lên bàn cân sau chuỗi kết quả thất vọng. Sự rời đi của hàng loạt cầu thủ nhập tịch để lại lỗ hổng lớn.

Trong khi đó, người hâm mộ Trung Quốc cũng nổi giận với màn trình diễn của đội nhà. Một tài khoản bình luận: "Chúng ta đang ở đâu tại châu Á? Lần gần nhất Trung Quốc dự World Cup đã cách đây 23 năm". Tài khoản khác viết: "Một tập thể không có một thủ lĩnh thực thụ thì rất khó để tiến xa".

Ngày 10/6, Trung Quốc còn trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup với Bahrain trên sân nhà.

