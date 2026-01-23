Truyền thông Lào ca ngợi Đại hội XIV mang đến niềm tin về sự phát triển

Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, có bài viết: “Đại hội XIV: Niềm tin về sự phát triển,” tổng hợp thành công và hướng phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới.

Các biểu ngữ, trang trí chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại các khu vực công viên trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, truyền thông Lào ngày 22/1 tiếp tục dành nhiều bài viết ca ngợi những thành công mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới.

Trang điện tử báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, có bài viết: “Đại hội XIV: Niềm tin về sự phát triển,” khẳng định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng trong và ngoài nước vì đây là sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt, tổng kết chặng đường Đổi mới sau gần 40 năm với nhiều thành công to lớn, trong khi Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức và yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo, trong bối cảnh tình hình môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định.

Không gian bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 19/1/2026. Ảnh: Thái Hà/Vietnam+

Bài viết cho rằng, khi nhìn lại chặng đường phát triển từ năm 1986 đến nay, sự phát triển phù hợp với thực tế của Việt Nam đã cho thấy sự thay đổi sâu rộng và toàn diện.

Từ hệ thống kinh tế kế hoạch tập trung, Việt Nam đã từng bước thiết lập và thành công một cách toàn diện chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5%/năm trong nhiều thập kỷ.

Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 25 lần, phản ánh nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế đi đôi với duy trì ổn định chính trị-xã hội. Cùng với đó, quá trình hội nhập quốc tế được chủ động triển khai một cách tích cực và hiệu quả, giúp Việt Nam mở rộng hợp tác, tham gia tích cực vào các chuỗi hội nhập cấp khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế và khuôn khổ hợp tác đa phương.

Ở cấp độ quốc tế, Việt Nam ngày càng được công nhận là đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và có tiếng nói mang tính xây dựng trong các vấn đề cấp khu vực và quốc tế. Việc thiết lập và nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước, bao gồm các nước lớn và là trung tâm kinh tế hàng đầu, cùng với vai trò tích cực trong các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)…, đã giúp củng cố nổi bật vị thế quốc gia của Việt Nam, mở rộng không gian phát triển và tăng cường năng lực thích ứng với những biến động bên ngoài.

Đó là nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể duy trì vững vàng ổn định độc lập, tự chủ, đồng thời tham gia vào quốc tế một cách tích cực, sâu rộng và hiệu quả.

Theo bài viết, Đại hội XIV được tổ chức trên tinh thần khát vọng phát triển, được đề ra không chỉ trên phạm vi cả nước, mà còn gắn liền với nhu cầu nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác sắp xếp các văn kiện trình Đại hội được tiến hành đồng bộ, khoa học, phù hợp sát với thực tiễn giữa tổng kết, rà soát công tác thực hiện thực tế trong suốt 40 năm Đổi mới với công tác dự báo đường hướng phát triển của khu vực và thế giới.

Việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ các tầng lớp người dân một cách rộng rãi, thu hút sự tham gia của gần 14 triệu lượt người, không chỉ phản ánh giá trị của dân chủ và sự đồng thuận xã hội cao, mà còn giúp cải thiện và hoàn thiện hơn các đường hướng lớn về phát triển bền vững, chuyển đổi số, đảm bảo ổn định kinh tế, ổn định năng lượng và tham gia tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Sự chú ý của quốc tế đối với Đại hội XIV được thể hiện rõ qua sự tham gia của truyền thông nước ngoài và Đoàn đại biểu quốc tế, với gần 800 nhà báo, phóng viên từ nhiều nước đã đăng ký để theo dõi và đưa tin kịp thời, phản ánh rõ sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với các đường hướng lớn của Việt Nam, cũng như kỳ vọng vào vai trò ngày càng nổi bật, có trách nhiệm của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bài viết kết luận Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản chất, năng lực và sự đoàn kết của Đảng và của đất nước, đồng thời mở ra các định hướng quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hạnh phúc trong nhiều thập kỷ tới.

Trong khi đó, bài viết trên trang điện tử báo Pathatlao, ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào, với tiêu đề “40 năm Đổi mới đưa đất nước Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” đã nhấn mạnh với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã huy động mạnh mẽ tinh thần quyết tâm, trí tuệ của toàn Đảng và ý chí của toàn dân.

Bài viết điểm lại, 40 năm trước, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã quyết định tiến hành sứ mệnh đổi mới đất nước, đặc biệt là đổi mới tư duy kinh tế, chính sách ngoại giao, xóa bỏ những rào cản cản trở sự phát triển, đưa kinh tế đất nước thoát khỏi khủng hoảng, dần phát triển và hội nhập quốc tế, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Các quyết sách đúng đắn và kịp thời của Đại hội VI đã giúp Việt Nam khẳng định khả năng thích ứng trước những biến động phức tạp nhất của tình hình chính trị thế giới, tránh được những rủi ro bất lợi, đồng thời nắm chắc các cơ hội phát triển.

Hiện tại, thực tế phát triển đất nước của Việt Nam đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, nhận được sự tin tưởng, sự ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và tạo dựng được những thành công quan trọng trong mọi lĩnh vực, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được sứ mệnh, thế mạnh, vai trò và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế như hiện nay.

Điều quan trọng là sau 40 năm thực hiện sứ mệnh đổi mới, Đảng đã dần xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đầy đủ và đồng bộ, xác định rõ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đảng tiếp tục đổi mới và không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực, trí tuệ, kỹ năng lãnh đạo và tinh thần chiến đấu, đưa đất nước vững vàng vượt qua tất cả mọi khó khăn và thách thức.

Bài viết tổng kết giai đoạn từ năm 2020-2025, Việt Nam đã ghi dấu những cột mốc không thể nào quên, đặc biệt là trong năm 2025, năm của những đột phá để hoàn thành mục tiêu và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kể từ đầu nhiệm kỳ, Việt Nam đã phải đối mặt nhiều khó khăn, như sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ liên tục xảy ra, những biến động địa chính trị toàn cầu đã gây ra những khó khăn về kinh tế, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, các vấn đề về việc làm… nhưng với sự quyết tâm, sức mạnh của khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, hành động quyết đoán và cùng quyết tâm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và tiến bộ, với nhiều điểm nổi bật và về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; quy mô nền kinh tế xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD , đưa Việt Nam lọt vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, hoàn thành một trong các mục tiêu lớn mà Đại hội XIII của Đảng đề ra. Công tác phúc lợi xã hội được tổ chức thực hiện một cách toàn diện và nhất quán, để “không ai bị bỏ lại phía sau.”

Năng lực quốc phòng và an ninh tiếp tục được củng cố vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị và phát triển đất nước. Mạng lưới quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và cân bằng, phù hợp với yêu cầu của phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình mới.