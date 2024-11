Truyền thông dậy sóng khi Mike Tyson thua Jake Paul

Một cuộc đối đầu đầy kỳ vọng nhưng khiến nhiều người thất vọng, thậm chí phẫn nộ, sau những gì diễn ra trên võ đài.

Trong tám hiệp đấu kéo dài, Jake Paul, 27 tuổi, dường như đã "nương tay" trước Tyson, 58 tuổi. Trận đấu bị chỉ trích là thiếu tính cạnh tranh và mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn. The Mirror nhận xét: “Paul gần như thương hại Tyson khi nhịp độ trận đấu giảm sút”

Truyền thông quốc tế không tiếc lời phê phán màn trình diễn giữa hai võ sĩ. El Mundo giật tít: “Tyson đứng vững nhưng không thắng nổi Paul trên bảng điểm”. Sky Sports miêu tả trận đấu là: “Rất khó để theo dõi”. Trong khi đó, Daily Mail đi thẳng vào vấn đề: “Jake Paul từ chối knock-out Tyson, cúi đầu chào ông như một lời tôn trọng, nhưng fan hâm mộ chỉ trích rằng đây là 'lạm dụng người cao tuổi’.”

Không chỉ khán giả, mà các nhân vật nổi tiếng trong làng quyền anh cũng lên tiếng. Conor McGregor, võ sĩ MMA lừng danh, bày tỏ sự bức xúc trên Twitter (trước khi xóa bài viết): “16 phút tập luyện với găng tay sparring!”.

KSI, rapper kiêm võ sĩ người Anh, dự đoán trước kết quả không mấy tích cực và sau trận đấu, anh lên tiếng chỉ trích gay gắt: “Thật buồn. Tyson gấp đôi tuổi Jake Paul, đây không bao giờ là một trận đấu ngang tài. Đó là lạm dụng người già”.

Cộng đồng mạng cũng đồng loạt phản ứng. Một người bình luận dưới bài viết của The New York Times: “Hai người không muốn đánh nhau vì họ đã nhận được tiền rồi. Đây là màn trình diễn buồn nhất trong lịch sử quyền anh”.

Dẫu vậy, không phải ai cũng quay lưng với Mike Tyson. Nhà báo Piers Morgan lên tiếng bênh vực: “Ở thời kỳ đỉnh cao, ông ấy sẽ hạ gục Jake Paul chỉ trong 90 giây. Mike, 58 tuổi, đã đứng vững suốt tám hiệp đấu trước một võ sĩ trẻ hơn một nửa tuổi. Ông ấy vẫn là một huyền thoại với trái tim của sư tử”.

Trong khi đó, các trang tin như Invictos và O Jogo nhấn mạnh: “Cuộc chiến thực sự của Iron Mike là với chính cơ thể của mình. Tám hiệp đấu là một thử thách dài và đầy khó khăn”.

Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, điều tốt nhất với nhiều người chính là… trận đấu đã kết thúc. Hoops, một người dùng Twitter, châm biếm: “Chúng ta có thể đồng ý rằng trận này vẫn tốt hơn gấp 100 lần so với ý tưởng về Tyson đấu với Paul”.

Dù kết quả thế nào, di sản của Mike Tyson - một biểu tượng của làng quyền anh – vẫn không bị lu mờ. Nhưng trận đấu này, dù mang lại doanh thu khổng lồ, có lẽ sẽ được nhớ đến như một chương buồn của thể thao, nơi thương mại và danh tiếng dường như lấn át tinh thần của một môn thể thao vĩ đại.

