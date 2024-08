Truy tố cựu giảng viên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của phụ huynh

Cựu giảng viên khoa Quân sự võ thuật, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Ngọc Hải đã lừa đảo phụ huynh, sinh viên mới ra trường, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1982, cựu giảng viên khoa Quân sự võ thuật, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, vào tháng 5/2019, bị can Hải đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo cáo trạng, năm 2014-2018, dù không có chức năng, khả năng xin việc cho người khác, nhưng bị can Nguyễn Ngọc Hải vẫn giới thiệu bản thân có thể xin việc vào ngành công an, chuyển từ công an nghĩa vụ sang chuyên nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can đã lừa đảo 4 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng . Trong số các nạn nhân có anh Lê Văn T. (sinh viên hệ dân sự Đại học Phòng cháy chữa cháy).

Anh T. có nguyện vọng được công tác trong ngành công an, nên đã đến gặp ông Hải nhờ xin cho mình vào công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Ông Hải đồng ý và đưa ra mức “chi phí” xin việc là 800 triệu đồng, yêu cầu anh T. đưa trước 500 triệu đồng, cam kết đến tháng 2/2018 sẽ có quyết định tạm tuyển, khi đó anh T. mới phải thanh toán nốt 300 triệu đồng còn lại.

Tin tưởng ông Hải, anh T. đã đưa cho Hải 500 triệu đồng. Nhưng hết thời hạn cam kết, Hải vẫn không xin được việc cho anh T. như thỏa thuận, cũng không trả lại tiền cho nạn nhân.

Một bị hại khác là bà Vũ Thị T. (sinh năm 1960, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Năm 2015, con trai bà T. là anh Nguyễn Sỹ C. (sinh năm 1993) đi nghĩa vụ công an phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội.

Bà T. đã nhờ ông Hải xin cho con trai được ở lại biên chế trong ngành công an. Nhận lời giúp, Hải đưa ra mức chi phí 500 triệu đồng để anh C. được nhận vào ngành công an và được đi học trung cấp vào năm 2017.

Tin lời Hải, bà T. đã đưa số tiền trên. Nhưng đến đầu tháng 2/2018, thấy anh C. ra quân, không được vào ngành công an, nên bà T. đã gọi điện cho Hải. Lúc này, Hải nói dối đang lo thủ tục.

Bốn tháng sau, Hải tiếp tục đưa ra thông tin về việc có 1 suất cho anh C. vào Cảnh sát cơ động và yêu cầu gia đình bà T. chuyển thêm cho Hải 300 triệu đồng.

Hy vọng con có tương lai tốt, bà T. tiếp tục chuyển cho Hải thêm 300 triệu đồng. Nhưng đến tháng 11/2018, con trai bà T. vẫn không được vào ngành công an như Hải hứa hẹn.

Sau khi biết mình bị lừa, phụ huynh của anh C. đã làm đơn tố cáo Hải ra cơ quan công an.