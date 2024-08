Bắt đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố các đối tượng trong vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Ngày 20/8, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại thị xã Việt Yên tháng 6/2024.

Trước đó, ngày 24/7, qua quá trình xác minh, điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thành Linh (SN 1997, trú tại khu 15, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Quá trình đấu tranh, Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng liên quan với cơ quan điều tra.

Bị can Nguyễn Thiên Hải và Phan Thành Linh. Ảnh: CACC.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 9/8, căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hải (SN 1992, trú tại thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cùng với tội danh trên.

Trước đó, ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 5 đối tượng: Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, trú tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phạm Xuân Dương (SN 1979, trú tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1983, trú tại khu 2, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Trương Văn Dũng (SN 1988, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã nhiều lần đưa đón, bố trí chỗ ở cho người nước ngoài không có giấy tờ ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 3/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Thành (SN 1995, trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.