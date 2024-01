Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni

Cáo trạng xác định hành vi của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội,

Ngày 23/1, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi) và Trần Văn Sỹ (66 tuổi). Trong vụ án này, bà Hàn Ni và ông Sỹ bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Bị can Đặng Thị Hàn Ni tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. Theo cáo trạng, tháng 9/2021-2/2022, bị can Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ"; Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra, bà Hàn Ni khai nhận sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi livestream trên mạng xã hội vào ngày 3/9/2021. Do đó, ngày 3/9/2021, bà Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng với tiêu đề: "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bà Hàn Ni "tống tiền doanh nghiệp"... Đối với ông Trần Văn Sỹ, cáo trạng xác định trong 8 buổi ghi hình, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng... Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sỹ không thừa nhận hành vi phạm tội. Về dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không có yêu cầu bồi thường đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ. Trước đó, ngày 21/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; 3 đồng phạm của bà Hằng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên. Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.