Bà Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không còn yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ bồi thường 500 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi) và luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng và bà Đặng Thị Hàn Ni.

Sau 2 lần trả hồ sơ, VKSND TP.HCM yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ nội dung 3 vấn đề:

Thứ nhất, làm rõ việc ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) và bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) yêu cầu các bị can bồi thường thiệt hại 300- 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ Nhà nước; căn cứ chứng minh thiệt hại vật chất và tinh thần về những phát ngôn sai sự thật gây ra cho ông Dũng, bà Hằng.

Thứ hai, VKS yêu cầu làm rõ những phát ngôn từ một số tài khoản Facebook có thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, vu khống và làm nhục người khác hay không, trưng cầu giám định đối với các nội dung này.

Thứ ba, VKS yêu cầu tiếp tục hỏi cung bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ để làm rõ những buổi phát ngôn, ghi hình đăng lên tài khoản YouTube, thì ngoài các bị can còn có những người nào tham gia, giúp sức.

Sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án đối các với tài khoản Facebook này để tiếp tục xác minh về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với nội dung liên quan đến bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ, cơ quan điều tra cho biết không có ai khác giúp sức hai bị can này. Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sỹ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Về dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không có yêu cầu bồi thường đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

Trước đó, ngày 21/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; 3 đồng phạm của bà Hằng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên.