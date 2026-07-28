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Xã hội

Truy tìm tài xế ôtô lấn làn, tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy

  • Thứ ba, 28/7/2026 09:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ôtô chạy sang làn đường ngược chiều, tông xe máy chở 4 người ngã xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy ở phường An Hải (Hải Phòng).

Ôtô mang BKS 15 chạy sang làn ngược chiều đường và tông trúng xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 28/7, Chỉ huy Đội CSGT (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị truy tìm chiếc ôtô và tài xế gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường để xác minh, xử lý.

Trong khi đó, Chỉ huy Công an phường An Hải cho hay, đơn vị cũng đang phối hợp Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh, truy tìm chiếc ôtô gây tai nạn nhưng chưa có kết quả.

Hình ảnh vụ việc được camera nhà dân ven đường ghi lại vào khoảng 22h23 ngày 26/7, trên tuyến đường thôn Kiến Phong, phường An Hải (Hải Phòng).

Theo hình ảnh từ camera, ôtô màu đen mang biển kiểm soát đầu số 15 lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông trực diện xe máy do người đàn ông cầm lái, phía sau chở một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường.

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong lúc người đàn ông và người phụ nữ hốt hoảng đỡ 2 cháu nhỏ dậy, tài xế ôtô không dừng lại mà tiếp tục lái xe lách qua khu vực xảy ra tai nạn, va chạm với chiếc xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

ôtô gây tai nạn ảnh 1

Sau khi tông xe máy, tài xế ôtô không dừng lại mà tiếp tục lách qua để rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông lái xe máy định đuổi theo chiếc ôtô nhưng được người phụ nữ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 cháu nhỏ đang hoảng loạn sau vụ va chạm.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và đề nghị cơ quan chức năng truy tìm, xử lý hành vi vi phạm của tài xế.

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https://vtcnews.vn/truy-tim-tai-xe-o-to-lan-lan-tong-xe-may-cho-2-tre-nho-roi-bo-chay-ar1031339.html

Minh Khang/VTC News

ôtô gây tai nạn Hải Phòng ô tô tông xe máy tai nạn giao thông hải phòng

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