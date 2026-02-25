Truy tìm giám đốc chi nhánh ngân hàng bị tố mua đất không trả đủ tiền

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm người đối với Trần Chí Hiếu (SN 1988, đăng ký thường trú: 38/24 Phùng Hưng, khu phố 2, phường Rạch Giá) để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo nguồn tin tố giác về tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, bà Lê Thị Nhuận (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tố giác nội dung vào ngày 26/8/2024, Trần Chí Hiếu, chức vụ Giám đốc Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh An Biên, đã thỏa thuận mua 3 thửa đất số: 1738 của bà Lê Thị Nhuận, 1380 của bà Lê Thị Điều, 1381 của ông Nguyễn Công Ba, tất cả thửa đất đều thuộc tờ bản đồ số 68, tọa lạc tại khu phố 4, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang với giá chuyển nhượng là 1,69 tỷ đồng .

Quyết định truy tìm đối với Trần Chí Hiếu.

Tuy nhiên, quá trình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Hiếu chỉ thanh toán số tiền 390 triệu đồng và để em trai tên Trần Minh Thông đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời cam kết sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Đến ngày 24/10/2024, ông Hiếu chưa thực hiện thanh toán số tiền còn lại cho bà Lê Thị Nhuận, bà Lê Thị Điều, ông Nguyễn Công Ba, nên đã thực hiện viết giấy xác nhận nợ và cam kết ngày 10/11/2024 sẽ thanh toán số tiền còn lại. Tuy nhiên, ông Hiếu chỉ thanh toán thêm số tiền 40 triệu đồng, số tiền còn phải thanh toán là 1,26 tỷ đồng .

Đến thời điểm hiện tại, ông Hiếu chưa thanh toán số tiền 1,26 tỷ đồng và không còn sinh sống tại địa phương. Bà Lê Thị Nhuận đã tố giác sự việc đến cơ quan Công an.