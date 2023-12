Truy tìm gã trai liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền

Cơ quan điều tra xác định Hồ Sơn Thành liên quan trực tiếp đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đứng ra nhận tiền và hồ sơ của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa xác định đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án là Hồ Sơn Thành (SN 1984, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Thành là người đứng ra nhận tiền và hồ sơ của các bị hại. Hiện chưa xác định được đối tượng ở đâu.

Truy tìm Hồ Sơn Thành.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc phát hiện đối tượng trên thì báo ngay cho Công an quận Đống Đa (SĐT: 0962014388), cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.