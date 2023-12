Khởi tố đối tượng mua bán 2 kg ma túy

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Dư Minh Hoàng (SN 2000, quê Bình Thuận; tạm trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc đối tượng Gín Lỷ Vòong (SN 1989, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán; tạm trú xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 14/11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang đối tượng Hoàng đang tàng trữ 2 kg ma túy tại xã Quảng Tiến.

Đối tượng Dư Minh Hoàng cùng tang vật lúc mới bị bắt.

Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ là Hoàng đi nhận từ Bình Dương theo sự chỉ đạo của đối tượng Nô (chưa rõ lai lịch) để Nô mang bán cho người nghiện. Hoàng đã 4 lần đi nhận ma túy cho Nô, mỗi lần như vậy Hoàng được Nô trả 1 triệu tiền công.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt Gín Lỷ Vòong về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 kéo bằng kim loại, nhiều bịch nylon và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Được biết, Dư Minh Hoàng là đối tượng nghiện ma túy, nghề nghiệp không ổn định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.