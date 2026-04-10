Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại TP.HCM

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Giết người, che giấu tội phạm" xảy ra ngày 29/3/2026, tại địa chỉ số 529/4 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Quá trình điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định đối tượng Wang Wen Liang (Vương Văn Lượng; SN 2007; Đài Loan (Trung Quốc) nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.

Vương Văn Lượng có đặc điểm cao khoảng 1,65 m, tóc hớt cao hai bên, hai tay, chân phải có hình xăm phủ kín…

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng Wang Wen Liang, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 33 tỉnh, thành, các Phòng nghiệp vụ, Công an các phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM… biết, phối hợp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị khi phát hiện đối tượng Vương Văn Lượng thì tiến hành mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM gặp Điều tra viên Nguyễn Chí Thanh, số điện thoại: 0918.209.038 để tiếp nhận, xử lý theo quy định.