Truy tìm cô gái bị tố lừa bán vé xem show của ca sĩ Taylor Swift

Khởi tố đối tượng vận chuyển hơn 30 kg ma túy qua đường hàng không

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1994, HKKT tại Tân Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".