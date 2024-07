Khởi tố đối tượng vận chuyển hơn 30 kg ma túy qua đường hàng không

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1994, HKKT tại Tân Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 8/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Hải quan TP Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng từ Đức về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài có nghi vấn chứa chất ma túy. Qua kiểm tra bên trong có 15 kiện gồm một thùng xốp đựng sữa trẻ em và 14 thùng carton đựng hộp nến cốc. Đối tượng Nguyễn Văn Đức. Xác định 14 thùng carbon chứa chất ma túy ngụy trang trong các cốc nến, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Cục Hải quan TP và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 9/7, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy là Nguyễn Văn Đức. Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua giám định số vật chứng thu được là hơn 34 kg ma tuý MDMA. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-van-chuyen-hon-30-kg-ma-tuy-qua-duong-hang-khong-i739016/