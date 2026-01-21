Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy tìm Chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản và Xây dựng Thành Nam

  • Thứ tư, 21/1/2026 18:07 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thanh Hải (SN 1974, thường trú tại phường Thanh Xuân) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đơn trình báo, Hải giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP khoáng sản và Xây dựng Thành Nam (địa chỉ văn phòng tại Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) chuyên khai thác khoáng sản.

Đối tượng đã đưa ra những thông tin về việc công ty đang kinh doanh phát triển, lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền.

Truy tìm Nguyễn Thanh Hải.

Hiện chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (SĐT: 0986.194.222), Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

