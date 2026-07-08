Truy tìm 2 đối tượng mượn ôtô nhưng không trả

Theo đơn trình báo, Trung và Kim hỏi mượn anh H. (trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên, sau khi quá thời hạn, 2 đối tượng không hoàn trả xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Hai đối tượng bị truy tìm.

Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên, sau khi quá thời hạn, 2 đối tượng không hoàn trả chiếc ôtô trên cho anh H.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được 2 đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.