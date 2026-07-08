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Pháp luật

Truy tìm 2 đối tượng mượn ôtô nhưng không trả

  • Thứ tư, 8/7/2026 15:12 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Theo đơn trình báo, Trung và Kim hỏi mượn anh H. (trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên, sau khi quá thời hạn, 2 đối tượng không hoàn trả xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Muon oto, Nhung khong tra anh 1
Hai đối tượng bị truy tìm.

Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên, sau khi quá thời hạn, 2 đối tượng không hoàn trả chiếc ôtô trên cho anh H.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được 2 đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.

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Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://anninhthudo.vn/truy-tim-2-doi-tuong-muon-xe-o-to-nhung-khong-tra-post658841.antd

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

Mượn ôtô Nhưng không trả Hà Nội Mượn ôtô Nhưng không trả

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