Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành

Ngày 20/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, đã có hành động dũng cảm hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Thực hiện Quyết định số 678 ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Đội xung kích phòng thủ dân sự xã Thành Công và Kế hoạch số 10 ngày 30/9/2025 của Công an xã Thành Công về việc tập trung ứng phó cơn bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn xã, trong đó huy động lực lượng Công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở tiến hành công tác ứng phó các điểm sạt lở, ngập úng trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân, từ ngày 30/9 đến khi kết thúc nhiệm vụ.

Các đại biểu và thân nhân gia đình ông Phan Văn Thành dự buổi Lễ.

Khoảng 7h ngày 01/10, trong khi ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công cùng ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Đoán (cùng trú tại xóm Xuân Hà 1) đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch thì phát hiện 3 cháu nhỏ gồm: Dương Văn Bằng (sinh năm 2012), Dương Thế Anh (sinh năm 2010), Dương Gia Huy (sinh năm 2013, cùng cư trú tại xóm Thượng Vụ 1, xã Thành Công) bị đuối nước tại khu vực đường dân sinh đi qua cánh đồng thuộc xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công.

Không quản ngại nguy hiểm, ông Phan Văn Thành đã dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi ra cứu và đưa được cháu Bằng, cháu Huy vào khu vực an toàn. Sau đó, ông Thành tiếp tục bơi trở lại cứu và đưa được cháu Thế Anh vào đến gần bờ thì bị kiệt sức, hy sinh anh dũng.

Hành động trên của ông Phan Văn Thành là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, vì Nhân dân quên mình, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ tính mạng của Nhân dân, đúng với tinh thần của cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và toàn thể Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình ông Phan Văn Thành.

Để ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 8/10/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình ông Phan Văn Thành.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao về những chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời tri ân, tôn vinh tấm gương sáng về lòng dũng cảm đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành công vụ, phòng chống bão lũ, cứu người, cứu tài sản của ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tiếp tục coi trọng và thống nhất cao hơn nữa, xác định rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật đối với lực lượng này. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền duy trì và ổn định các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các thành viên...

Các đại biểu và thân nhân gia đình ông Phan Văn Thành dự Lễ truy tặng.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách; ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng; nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Học tập tấm gương sáng về lòng dũng cảm và hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận Bằng Tổ quốc ghi công cũng như chế độ chính sách đối với ông Phan Văn Thành và thân nhân gia đình, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và tỉnh khẩn trương thực hiện; đồng thời tham mưu với Bộ Công an và tỉnh phát động đợt tuyên truyền, học tập noi gương thực sự có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực.