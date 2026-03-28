Truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' cho 12 mẹ liệt sĩ

Chiều 27/3, UBND TP. Đà Nẵng trang trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 12 mẹ liệt sĩ.

Theo quyết định số 213 của Chủ tịch nước, dịp này, TP. Đà Nẵng có 12 bà mẹ liệt sĩ được truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, bao gồm: Mẹ Phạm Thị Nhị (phường Điện Bàn Đông), Mẹ Trần Thị Lựu (xã Thăng An), Mẹ Ngô Thị Sài (xã Quế Sơn Trung), Mẹ Ngô Thị Soạn (phường Điện Bàn Đông), Mẹ Nguyễn Thị Cưu (phường Điện Bàn Bắc), Mẹ Lê Thị Vỵ (xã Quế Sơn), Mẹ Phan Thị Ngọt (xã Đồng Dương), Mẹ Hồ Thị Hường (xã Phú Ninh), Mẹ Võ Thị Đoan (xã Quế Phước), Mẹ Văn Thị Phi (xã Đại Lộc), Mẹ Nguyễn Thị Xin (phường Điện Bàn Đông) và Mẹ Trần Thị Hòe (xã Tây Hồ).

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (giữa) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ. Ảnh: Anh Vũ.

Cũng tại buổi lễ, Huân chương Độc lập hạng Ba đã được trao tặng cho gia đình ông Tăng Tôn và bà Triệu Thị Tôn (xã Thăng Trường), là gia đình có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới thân nhân các gia đình liệt sĩ vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những hy sinh cao cả, thầm lặng nhưng rất vĩ đại của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Vũ.

“Các Mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập lần này là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay”, ông Tuấn nói.

Bên cạnh những chính sách do Trung ương quy định, TP. Đà Nẵng chủ động trình HĐND thành phố ban hành một số chính sách đặc thù góp phần nâng cao mức sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Tăng Tôn (xã Thăng Trường). Ảnh: Anh Vũ.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác chăm lo người có công; bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm và lòng biết ơn trong thế hệ trẻ hôm nay.