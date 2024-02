Truy nã người đàn bà 'nổ' là Phó giám đốc công ty để lừa đảo

Nguyễn Thị Liên tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng THT Việt đã tư vấn và ký hợp đồng đưa 2 người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Liên (SN 1989; trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Quyết định truy nã Nguyễn thị Liên.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2020, Nguyễn Thị Liên tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng THT Việt đã tư vấn và ký hợp đồng với ông T và bà H về việc đưa ông T và con bà H đi xuất khẩu lao động. Ông T đã đóng 2.500 USD (tương đương 57.750.000 đồng) và bà H đã đóng 2.000 USD (tương đương 46.200.000 đồng) cho Liên nhưng Liên không đưa được người đi cũng không trả lại số tiền.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 24-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Liên với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 19-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Liên.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0942454386), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.