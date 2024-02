Đang làm nhân viên cây xăng, người đàn ông trốn truy nã 30 năm bị bắt

Đang làm nhân viên đổ xăng cho một cây xăng trên địa bàn TP Phan Thiết, Bình Thuận, người đàn ông 70 tuổi ngỡ ngàng khi bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 24/2, Công an xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt đối tượng truy nã Võ Tấn (SN 1954, thường trú tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Ông Tấn bị bắt khi đang làm nhân viên đổ xăng cho một cây xăng trên địa bàn xã Tiến Thành.

Đối tượng truy nã Võ Tấn .

Được biết, đối tượng Võ Tấn bị Công an TP.HCM ra Lệnh truy nã vào năm 1994 về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thế nhưng, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng lại có được thông tin về đối tượng truy nã Võ Tấn, nên đã đến TP Phan Thiết, Bình Thuận, phối hợp Công an xã Tiến Thành bắt giữ.

Công an TP Hải Phòng đã di lý đối tượng Võ Tấn vào TP.HCM để bàn giao cho Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.