Truy nã cựu chấp hành viên tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định truy nã số 16 đối với bị can Bùi Thế Hải (SN 23/11/1990, tại Bắc Ninh) sau khi xác định bị can đang bỏ trốn.

Theo Quyết định truy nã, bị can Bùi Thế Hải bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Chỗ ở của bị can Bùi Thế Hải (Nghề nghiệp: Chấp hành viên) trước khi trốn tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn An Hòa, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh).

Quyết định truy nã bị can Bùi Thế Hải.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND tối cao Dương Văn Lý (địa chỉ số 9 Phạm Văn Bạch, Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 083.404.8286).

Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý, điều tra vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh Bắc Ninh), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 118 ngày 01/12/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 07 ngày 20/03/2026 của VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 1/6, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can và ngày 16/6 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thế Hải, nhưng không bắt được do bị can đã bỏ trốn.