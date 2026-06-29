Cướp giật dây chuyền giữa ban ngày ở TP.HCM

Vừa ra tù chưa đầy một năm, Phương tiếp tục giật dây chuyền vàng của người phụ nữ ở Thủ Đức rồi nhờ mẹ mang bán.

Ngày 29/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Văn Phương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/6, bà Trang (57 tuổi) ngồi phía sau xe máy lưu thông trên đường số 17, theo hướng từ đường Hoàng Diệu 2 về đường Chương Dương, phường Thủ Đức.

Ảnh: cắt từ clip.

Khi đến khu vực trên, Phương điều khiển xe máy chạy từ phía sau vượt lên, áp sát rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng 18K của bà Trang. Sau khi gây án, đối tượng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Tài sản bị cướp được xác định trị giá hơn 10 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp PC02 vào cuộc truy xét. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Phương là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phương thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai sau khi cướp được sợi dây chuyền đã đưa cho mẹ mang đến một tiệm vàng ở phường Đông Hòa bán với giá hơn 7,2 triệu đồng.

Theo lời khai, sau khi bán được tài sản, Phương đưa mẹ 2 triệu đồng, số tiền còn lại được dùng để trả nợ cá nhân.

Hiện, cơ quan điều tra đã triệu tập mẹ của Phương cùng một số người có liên quan để làm rõ mức độ liên quan trong việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Phương từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9/2025.