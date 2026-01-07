Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sam Group

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố.

Quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Trần Văn Quý (SN 1981, thường trú: 22.02 lô C1, chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM, CCCD số: 035081001846, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/05/2022), Chủ tịch HĐQT Sam Group, đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nên ngày 18/6/2025 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Văn Quý bị truy nã tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các Quyết định, Lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn theo luật định; Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt, nhưng bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ bị can đang ở đâu. Do vậy, ngày 31/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định Truy nã đối với bị can Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT) cùng 2 cá nhân khác của Công ty Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 16,3 tỷ đồng thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ…

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy nã đối tượng Trần Văn Quý với những thông tin như kể trên.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, cán bộ thụ lý: Nguyễn Lâm Anh.