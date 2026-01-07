Lời khai đưa tiền cho lãnh đạo của giám đốc tại Cục An toàn thực phẩm

Tại tòa, Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) khai đã nhận hơn 50 tỷ đồng của doanh nghiệp. Trong đó, 32 tỷ đồng được Minh đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Tại bục khai báo, bị cáo Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) cho biết, bản thân có tham gia tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

Theo bị cáo Minh, thời gian đầu, việc đưa nhận tiền giữa doanh nghiệp và cán bộ Trung tâm không diễn ra. Tuy nhiên, sau đó có một số nhân viên của Minh báo cáo khi hồ sơ được giải quyết xong, một số doanh nghiệp đã cảm ơn, bồi dưỡng.

Ở giai đoạn này, bị cáo Minh cho biết số tiền "không cố định", phụ thuộc vào doanh nghiệp đưa bao nhiêu, song bị cáo cũng thừa nhận có "gợi ý" đưa cho cục trưởng khoảng 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ.

Còn trong trường hợp Phó cục trưởng ký hồ sơ, mức "gợi ý" sẽ là 2-2,5 triệu đồng/hồ sơ cho vị này, còn cục trưởng sẽ nhận 1,5-2 triệu đồng dù không ký; Giám đốc Trung tâm 1-1,5 triệu đồng; Phó giám đốc Trung tâm 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; các chuyên viên 1-2 triệu đồng.

Cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long

Bị cáo Minh cho biết số tiền "bồi dưỡng" trên, bị cáo đều được nhận qua chuyển khoản. Ngoài nhận tiền trực tiếp từ các doanh nghiệp, Minh khai còn được các chuyên viên dưới cấp đưa tiền.

Sau khi nhận, bị cáo chuyển lên cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, theo “cơ chế” trên, 2 tuần/ lần hoặc vào các ngày lễ, ngày có sự kiện. Việc đưa tiền được diễn ra tại phòng việc của lãnh đạo cục.

Tại tòa, Minh khai đã nhận hơn 50 tỷ đồng từ doanh nghiệp trực tiếp đưa và các nhân viên cấp dưới. Số tiền này, Minh đưa cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 32 tỷ đồng , Cục phó Nguyễn Hùng Long 8 tỷ đồng , Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó giám đốc Trung tâm, chuyên gia) 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Minh hưởng cá nhân khoảng 7 tỷ đồng .

Bị cáo khai, số tiền hưởng lợi được chi trả phần lớn để chữa bệnh, khi nhiều năm nay bị liệt, phải sống thực vật. Đến nay, Minh cho biết đã nộp khắc phục hơn 10 tỷ đồng .

Trong vụ án này, nhóm bị xác định trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp là các chuyên viên tại các phòng, trung tâm làm nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ, gồm 31 người được xác định đã nhận gần 94 tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Nhiều lời khai thể hiện việc nhận “cảm ơn” được thực hiện theo chỉ đạo của bị can Đinh Quang Minh. Một số bị cáo là nhân viên khai họ không ý thức đó là tiền hối lộ.

Trong đó, Nguyễn Thị Minh (chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) khai khi tham gia nhận xét, duyệt hồ sơ của doanh nghiệp theo Nghị định 15, Giám đốc Đinh Quang Minh từng nói: "Làm thật tốt công việc của mình, không có sai sót thì doanh nghiệp họ sẽ cảm ơn".