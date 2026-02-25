Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng nhựa đi cướp tài sản

Sáng 25/2, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Nhựt Chơn (SN 2003) và Ngô Chí Hòa (SN 1997) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đồng thời, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Nguyễn Đức Hòa (SN 2010) và Nguyễn Anh Khoa (SN 2008), các đối tượng cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 21/2, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 2003, cư trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đến Công an xã Núi Cấm trình báo việc bị 4 thanh niên đi trên 2 môtô chặn đầu xe tại khu vực ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm.

Nhóm này dùng vật nghi là súng khống chế, cướp 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài sản khác.

Đối tượng Trần Nhựt Chơn bị bắt giữ.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Núi Cấm, Công an xã Tri Tôn khẩn trương điều tra, truy xét nóng nhóm đối tượng gây án.

Công an nhanh chóng xác định nhóm nghi phạm gồm: Nguyễn Đức Hòa, Trần Nhựt Chơn, Ngô Chí Hòa và Nguyễn Anh Khoa. Sau gần 2 ngày truy xét, các đối tượng bị bắt giữ và đưa về cơ quan Công an làm việc.

Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội, tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, rạng sáng 21/2, Chơn rủ Hòa, Khoa và Chí Hòa mang theo một khẩu súng nhựa bắn đạn bi và một dao xếp dài khoảng 20 cm, sử dụng 2 môtô đi tìm người đi đường ở khu vực vắng để cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực ấp An Lộc, xã Tri Tôn, nhóm này phát hiện một phụ nữ đeo túi xách đi xe mô tô, trên xe chở 2 giỏ trứng vịt. Các đối tượng áp sát, dùng dao khống chế cướp túi xách rồi tẩu thoát. Bên trong chỉ có 100.000 đồng.

Nhóm 4 đối tượng.

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm, thì thấy chị Hảo điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều liền chặn đầu xe, dùng súng nhựa đe dọa rồi cướp túi xách. Bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Plus và 1,2 triệu đồng. Chiếc điện thoại sau đó được mang bán với giá 4 triệu đồng. Số tiền cướp được và tiền bán điện thoại các đối tượng đã chia nhau tiêu xài hết. Ngoài 2 vụ việc trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn một số xã trong tỉnh An Giang

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.