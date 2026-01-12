Trường Quản trị và Kinh doanh đạt quán quân Sinh viên thế hệ mới 2025

Sau hơn 2 tháng tranh tài, chương trình “Sinh viên thế hệ mới 2025” đã tìm được chủ nhân xứng đáng là Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trận chung kết chương trình “Sinh viên thế hệ mới” diễn ra hấp dẫn giữa 3 đội đại diện cho 3 trường đại học: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và Đại học Yersin. Sau 3 vòng thi đấu sôi nổi, đội tuyển đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành quán quân với dự án “Vươn mình cùng nền tảng số”.

Những dự án thiết thực hướng tới cộng đồng

Ba dự án lọt vào trận chung kết của “Sinh viên thế hệ mới 2025” đều nổi bật về giá trị thực tiễn và ý nghĩa với cộng đồng. Dự án “Vươn mình cùng nền tảng số” do sinh viên HSB thực hiện nhằm hỗ trợ người khuyết tật học và làm việc trên nền tảng số, hướng tới tạo cơ hội nghề nghiệp và hòa nhập xã hội bền vững.

Dự án “Còn net gen” do sinh viên UEF triển khai nhằm giảm thiểu tác hại của ngành thời trang nhanh. Dự án khuyến khích người tiêu dùng mua sắm có ý thức hơn, sử dụng các sản phẩm bền vững và tham gia vào các hoạt động tái chế sáng tạo để giúp bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, dự án “Chilicap” của sinh viên Đại học Yersin tập trung vào việc phát triển Chilicap, sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ ớt Carolina Reaper - loại ớt cay nhất thế giới. Dự án hướng đến việc cung cấp một giải pháp tự nhiên để giảm đau cơ xương khớp cho nông dân và người lao động.

Các đội thi trình bày về dự án.

Ở trận chung kết, 3 đội trải qua 3 vòng thi. Vòng đầu tiên, “Báo cáo kết quả dự án”, mỗi đội trình bày một báo cáo toàn diện về hành trình và kết quả triển khai dự án của mình, các cột mốc phát triển và các con số nổi bật của dự án. Ở vòng thứ hai, “Tiếp sức phản biện”, là phiên tranh luận, tạo cơ hội cho sinh viên trình bày và chứng minh dự án của họ vượt ra ngoài các hoạt động tình nguyện ngắn hạn. Tại đây, mỗi đội chỉ có một phút để trình bày luận điểm của mình. Ngoài ra, mỗi đội còn trả lời câu hỏi từ hai đội còn lại để chứng minh dự án phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, bao gồm giáo dục, y tế, các vấn đề môi trường và giảm bất bình đẳng.

Ở vòng thi cuối mang tên “Soi chiếu tương lai”, mỗi đội được gặp gỡ và trả lời câu hỏi từ những người sáng lập dự án cộng đồng, khởi nghiệp xã hội hoặc sáng kiến phát triển bền vững có liên quan mật thiết đến dự án của các sinh viên.

GS.TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thành viên ban giám khảo chương trình, chia sẻ: “Các đội thi đã cho chúng tôi đi một chuyến tàu hạnh phúc. Các bạn đã khai thác nhiều cung bậc cảm xúc của việc chạm đến, khai phá, gợi mở những giá trị xung quanh chúng ta. Các bạn đã thể hiện được tri thức khi biến những điều tưởng chừng nhỏ bé, gần gũi hoặc đôi khi bị bỏ qua trở nên lớn lao, lan tỏa hơn rất nhiều”.

Tiếp lửa giới trẻ kiến tạo giá trị

Sau 3 vòng thi, đại diện của HSB xuất sắc đoạt ngôi quán quân với tổng điểm 135 từ ban giám khảo và nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng; hai đội thi còn lại nhận ngôi á quân với phần thưởng 50 triệu đồng mỗi đội. Ngoài ra, đội UEF nhận giải thưởng 50 triệu đồng cho đội thi được yêu thích nhất.

Dự án “Vươn mình cùng nền tảng số” của đội thi HSB được đánh giá cao nhờ ý nghĩa thiết thực khi hướng tới việc thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nâng cao năng lực số; đào tạo miễn phí gắn với thực hành thực tế và kết nối việc làm trực tuyến, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật qua công nghệ và doanh nghiệp đồng hành. Ngoài ra, các bạn sinh viên của HSB cũng ghi điểm nhờ những phần trình bày tự tin.

Trong vòng thi thứ ba, “Soi chiếu tương lai”, trước câu hỏi của anh Phan Duy Sơn, nhà sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Imagtor, về việc liệu dự án có lựa chọn người yếu thế như một hình thức để gây ấn tượng, tạo đồng cảm với công chúng hay không, đại diện đội thi HSB chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua nhiều hoạt động xã hội đồng hành cùng người yếu thế, không chỉ 1-2 năm mà là khoảng thời gian dài. Chúng tôi tin rằng cần tạo sự bình đẳng, công bằng trong xã hội. Một đất nước phát triển khi mọi thành viên trong xã hội cùng nhau phát triển. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn đối tượng người yếu thế. Họ chỉ thiếu cơ hội và phương tiện để thể hiện kỹ năng của mình. Đây là ý nghĩa lớn nhất khi chúng tôi theo đuổi dự án này”.

Đội thi HSB đạt ngôi quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2025” với dự án “Vươn mình cùng nền tảng số”.

Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình “Sinh viên thế hệ mới” là Herbalife Việt Nam, thương hiệu lâu năm luôn khuyến khích, cổ vũ các hoạt động hướng đến lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng. Herbalife hiện là đối tác chiến lược của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam, đồng hành cùng đội tuyển quốc gia nam, nữ và U23 từ năm 2021. Bên cạnh đó, thương hiệu còn hợp tác thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam, Tôi khỏe đẹp hơn hay Ngày hội chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho toàn dân.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng với tài năng, kiến thức, kỹ năng và nội dung thể hiện xuất sắc của 3 đội được chọn vào vòng chung kết. Là nhà tài trợ chính thức của chương trình ‘Sinh viên thế hệ mới’, chúng tôi rất vui khi thấy chương trình truyền hình thực tế này không chỉ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ sinh viên trên toàn quốc mà còn từ giới trẻ nói chung, những người được truyền cảm hứng để nỗ lực đạt đến thành công và luôn chú trọng đến những ưu tiên phát triển bền vững".

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

"Việc Herbalife tiếp tục hỗ trợ chương trình này là minh chứng nữa cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua việc hỗ trợ thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước”, đại diện Herbalife Việt Nam nhấn mạnh.

Sau 3 mùa được tổ chức, “Sinh viên thế hệ mới” đã trở thành sân chơi quen thuộc, truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi sự phát triển bản thân, làm việc nhóm và đổi mới sáng tạo. Thành công của mùa thi 2025 hứa hẹn tạo tiền đề cho cuộc thi trong những năm tới với format hấp dẫn cùng nhiều ý tưởng cộng đồng thiết thực từ sinh viên trên cả nước.