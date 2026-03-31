Trường học ở TP.HCM 'lên dây cót' phòng dịch cùng phụ huynh

Ngành y tế cơ sở tại TP.HCM đang khẩn trương thiết lập mạng lưới phòng dịch đa tầng, trọng tâm là việc chuyển giao kiến thức nhận diện biến chứng cho phụ huynh học sinh.

Trạm Y tế xã Thái Mỹ vừa phối hợp cùng trường Mầm non Phước Thạnh tổ chức buổi truyền thông chuyên đề về phòng, chống bệnh tay chân miệng. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền thuần túy mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược "chặn dịch từ cửa ngõ gia đình".

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia y tế đã cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện từ cơ chế lây truyền đến các dấu hiệu lâm sàng đặc trưng. Phụ huynh được hướng dẫn trực tiếp cách quan sát các tổn thương như loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Đặc biệt, y tế địa phương nhấn mạnh việc nhận diện sớm các dấu hiệu này là yếu tố "vàng" để can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng thần kinh và hô hấp khó lường.

Việc đẩy mạnh truyền thông tại các trường mầm non diễn ra trong bối cảnh y tế TP.HCM đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ với chủng Enterovirus 71 (EV71). Đây là chủng virus có độc lực mạnh nhất, thường gây ra các ổ dịch lớn và có tỷ lệ biến chứng nặng cao gấp nhiều lần so với các chủng thông thường.

Nhân viên y tế xã Thái Mỹ hướng dẫn phụ huynh các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ tại trường Mầm non Phước Thạnh. Ảnh: HCDC.

Dữ liệu thực tế cho thấy, EV71 có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, gây viêm não, phù phổi cấp hoặc suy tim cấp chỉ trong thời gian ngắn. Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối của Thành phố, nhiều ca bệnh diễn tiến nặng hơn dù trước đó trẻ chỉ sốt nhẹ. Do đó, việc trang bị cho phụ huynh kỹ năng nhận diện các dấu hiệu "báo động đỏ" như giật mình chới với, sốt cao khó hạ được xem là giải pháp sống còn để giảm tỷ lệ bệnh nặng và biến chứng.

Bên cạnh lý thuyết, phụ huynh còn được thực hành quy trình vệ sinh khử khuẩn môi trường sống và đồ chơi của trẻ bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng. Trạm Y tế xã Thái Mỹ khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là "phòng tuyến" vững chắc nhất để giữ an toàn cho trẻ.

Theo lộ trình, trong tháng 4/2026, chiến dịch này sẽ tiếp tục được mở rộng tới toàn bộ 6 trường mầm non còn lại trên địa bàn xã Thái Mỹ. Mục tiêu là bao phủ 100% kiến thức phòng bệnh cho phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống trong công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh (nước bọt, dịch phỏng nước hoặc phân). Bệnh thường trải qua bốn giai đoạn lâm sàng từ ủ bệnh, khởi phát với các triệu chứng giống cảm cúm, đến giai đoạn toàn phát đặc trưng bởi tình trạng loét niêm mạc miệng và nổi phỏng nước không ngứa ở lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc gối.

Về mặt điều trị, hiện nay y học vẫn chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu, do đó nguyên tắc cốt lõi là điều trị triệu chứng, hạ sốt và bù nước kịp thời. Việc phân độ lâm sàng từ nhẹ (độ 1) đến nặng (độ 4) đóng vai trò sống còn trong công tác sàng lọc. Trong đó, các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều hoặc giật mình chới với khi bắt đầu ngủ là những tín hiệu "báo động đỏ" cho thấy hệ thần kinh bắt đầu bị tấn công, lúc này, trẻ phải được can thiệp y tế khẩn cấp tại các bệnh viện chuyên khoa.