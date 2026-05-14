Trước xu hướng học tập suốt đời và nhu cầu nâng cao chuyên môn, Trường Đại học Thủ Dầu Một (công lập) mở rộng quy mô đào tạo sau đại học với kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ năm 2026.

Theo thông tin từ nhà trường, năm nay chương trình tuyển sinh 14 ngành đào tạo dự kiến với tổng 595 chỉ tiêu, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, quản lý, xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ. Nhóm ngành này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, yêu cầu chuyên môn khắt khe.

Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 14 ngành thạc sĩ năm 2026. Ảnh: Chụp từ fanpage trường.

Chỉ tiêu của nhà trường sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử sau khi được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Trong trường hợp chưa sử dụng hết chỉ tiêu ở một phương thức xét tuyển, nhà trường sẽ chuyển chỉ tiêu sang phương thức khác.

Về phương thức tuyển sinh, trường áp dụng 2 phương thức gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hồ sơ năng lực. Trong đó, xét tuyển theo hồ sơ chiếm 70% tổng chỉ tiêu. Thí sinh được đánh giá dựa trên kết quả học tập bậc đại học, bài luận định hướng nghiên cứu bắt buộc, cùng yếu tố cộng điểm như thành tích nghiên cứu khoa học, diện ưu tiên theo quy định.

Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lễ khai giảng đợt 2 năm 2025. Ảnh: Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Ở phương diện đào tạo, chương trình thạc sĩ được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn về thời gian học. Người học có thể kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, với lịch học chủ yếu bố trí vào cuối tuần và một số buổi tối trong tuần. Cách tổ chức này hướng đến nhóm học viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, giúp duy trì công việc song song quá trình học tập nâng cao trình độ.

PGS.TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết: “Năm 2026, nhà trường chú trọng hiện đại hóa phương thức tuyển sinh thông qua xét tuyển hồ sơ năng lực và xét tuyển thẳng. Chúng tôi đặc biệt thiết kế mô hình học tập linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học cuối tuần để hỗ trợ tối đa cho học viên là những người đang đi làm tại doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, chính sách giảm 20% học phí cho cựu sinh viên là cam kết của nhà trường trong việc khuyến khích tinh thần học tập suốt đời”.

Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào được giữ ở mức tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện này, thí sinh sẽ tham gia kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ do trường tổ chức, với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Kế hoạch tuyển sinh được triển khai thành 2 đợt trong năm 2026, với thời gian nhận hồ sơ vào tháng 6 và tháng 10. Sau đó, hoạt động xét tuyển và đánh giá năng lực dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tháng 11, trước khi các khóa đào tạo được khai giảng vào cuối tháng 8 và cuối tháng 12.

Song song công tác tuyển sinh, nhà trường duy trì lớp ôn tập ngoại ngữ đầu vào nhằm hỗ trợ thí sinh chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia đánh giá năng lực. Đồng thời, chính sách học phí tiếp tục được áp dụng theo hướng khuyến khích người học nâng cao trình độ, trong đó cựu sinh viên tốt nghiệp trong vòng 3 năm được giảm 20% học phí toàn khóa khi tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ tại trường.

Niềm vui của tân thạc sĩ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Với 14 ngành đào tạo và dự kiến 595 chỉ tiêu, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo sau đại học theo hướng tăng tính linh hoạt và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Các chương trình được thiết kế nhằm giúp người học cập nhật kiến thức chuyên môn, đồng thời thích ứng tốt hơn với yêu cầu công việc trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh.