Trưởng Công an TP Hải Dương làm Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh

Chiều 23/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an thành phố Hải Dương được điều động đến công tác tại Thành ủy Chí Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong chiều cùng ngày, HĐND thành phố Chí Linh tổ chức kỳ họp thứ 19, bầu Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh với số phiếu tuyệt đối.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền của một thành phố Chí Linh đang trên đà phát triển, hướng tới mục tiêu thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch, đô thị thông minh, phát triển công nghệ cao là đô thị loại II trước năm 2030.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Chí Linh được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Hôm qua (21/10), Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Hồ Song Ân (46 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được Bộ trưởng Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

