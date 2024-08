Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ, các cán bộ của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức, nhân dân Mỹ đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây không chỉ là sự động viên to lớn mà còn là minh chứng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là kể từ sau chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ tháng 7/2015 và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9/2023.

Nhấn mạnh về một số thành tựu trong hợp tác về thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, trong đó hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được coi là bước đột phá trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về bán dẫn; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các trường đại học, viện công nghệ và tổ chức thương mại ở hai nước, trong đó có Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam.

Khẳng định luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và quan hệ Việt Nam - Mỹ đã bước sang một chương mới, tích cực và đầy triển vọng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ kênh đảng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, từ đó đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và sâu sắc hơn trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Đại sứ Marc Knapper cho biết các cơ quan, bộ, ngành hai nước đang phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện cũng như cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Tuyên bố.

Trong thời gian tới, mong rằng hai bên sẽ có nhiều hoạt động để làm sâu sắc hơn các kết quả đã đạt được và tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác.

Hai bên nhất trí năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam thống nhất đất nước, 30 năm Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ, là dịp để hai nước cùng nhau ghi nhận những bước tiến dài, từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Hai bên khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là xuất phát từ nguyện vọng chính đáng nhân dân hai nước, là sự hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu và nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước, trong lịch sử cũng như hiện đại.

Mối quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ là một động lực cho sự thịnh vượng và an ninh tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.