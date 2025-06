Trung vệ Real Madrid đối mặt án tù 4 năm

Theo tiết lộ từ đài COPE, một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất nhằm vào Asencio là việc tham gia phát tán đoạn video có nội dung tình dục với sự xuất hiện của một nạn nhân dưới tuổi thành niên. Cơ quan đại diện cho nạn nhân yêu cầu mức án 4 năm tù giam, cùng với các khoản bồi thường thiệt hại nặng nề: 20 tháng phạt hành chính (10 euro/ngày) và tổng cộng 58.000 euro cho các tổn hại thể chất, tâm lý và tinh thần.

Vụ việc không dừng lại ở đó. Một phụ nữ thứ hai - cũng xuất hiện trong đoạn video bị phát tán - chính thức nộp đơn kiện và yêu cầu mức đền bù tương tự.

Cả hai cáo buộc đều nhấn mạnh đến yếu tố "người của công chúng" của Raul Asencio, cho rằng việc anh là cầu thủ chuyên nghiệp của một CLB tầm cỡ như Real Madrid càng khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn, khi danh tiếng và ảnh hưởng truyền thông khuếch đại tổn thương mà các nạn nhân phải gánh chịu.

Trong bối cảnh truyền thông Tây Ban Nha đặc biệt quan tâm đến vụ việc, mọi ánh mắt đang đổ dồn về quyết định của Văn phòng Công tố - cơ quan sẽ đưa ra bản kết luận then chốt, trước khi xác định liệu vụ án có được đưa ra xét xử công khai hay không.

Trong khi đó, phía đại diện pháp lý của Asencio tỏ ra điềm tĩnh, với tuyên bố ngắn gọn nhưng chắc nịch: “Chúng tôi bình tĩnh và sẵn sàng theo vụ việc đến cùng”.

Từng được xem là một trong những trung vệ trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Real Madrid, Raul Asencio giờ đây đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, nếu những cáo buộc trên được tòa án xác nhận. Trong thời điểm Real Madrid tái thiết lực lượng sau mùa giải đỉnh cao, việc một tài năng triển vọng như Asencio vướng vòng lao lý là cú sốc không nhỏ với cả đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lẫn giới mộ điệu.

