Trung ương thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 18/7, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc tại Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch nước Lương Cường, Trung ương đã thống nhất phương án hoàn thiện Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV, gồm 3 báo cáo: Báo cáo chính trị mới (trên cơ sở tích hợp nội dung của 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Báo cáo thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Trung ương cũng thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận các nhóm vấn đề:

Về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng theo định hướng mới đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất.

Một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong các nghị quyết Trung ương tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới, bao gồm: Lĩnh vực đất đai (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022); xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022); giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017). Chủ trương định hướng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

