Trung ương thảo luận phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV

Chiều 11/4, Văn phòng Trung ương Đảng phát hành Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 11 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 11/4, Trung ương làm việc tại hội trường. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Trung ương thảo luận nhóm vấn đề về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp đó Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khoá XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm Đề án và Báo cáo:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự thảo Báo cáo "Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam".

Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông cáo cũng nêu, trong buổi chiều 11/4, Trung ương tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khoá XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương đã thảo luận ngày 10/4 và sáng ngày 11/4, các nội dung về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp như: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của chính quyền cấp tỉnh và cấp xã; về hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân; về bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.

