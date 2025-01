Trung tướng Lê Đức Thái: Bộ đội Biên phòng giảm trên 2.300 biên chế

Trong chuyến thăm, làm việc và chúc Tết của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chiều 22/1, thay mặt toàn lực lượng báo cáo với Tổng Bí thư, Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP cho biết, năm 2024, BĐBP đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển.

Toàn lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu cao, tham gia chủ động tích cực, hiệu quả trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biên giới (KVBG), nội địa. Tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn. Điều động hơn 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.300 lượt phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới đã luôn thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”, chia sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào, làm điểm tựa, niềm tin cho nhân dân nơi biên giới, hải đảo. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác của hơn 3.300 cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cán bộ tăng cường xã và đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới…

“Trong năm 2024, đã xây dựng 208 Nhà đồng đội cho quân nhân trong BĐBP; 276 Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở KVBG; tiếp tục đỡ đầu 2.231 cháu học sinh, trong đó có 77 học sinh Lào và 101 học sinh Campuchia. Nhận nuôi 312 cháu tại các Đồn Biên phòng, tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong nhân dân ở KVBG”, Trung tướng Lê Đức Thái nêu rõ.

Toàn lực lượng đã thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng BĐBP tinh, gọn, mạnh gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và kiểm soát xuất, nhập cảnh. BĐBP đã tổ chức đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở KVBG, cửa khẩu...

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết tâm, quyết liệt, triển khai thực hiện điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của BĐBP trong tình hình mới. Đến nay đã điều chỉnh, sáp nhập, tổ chức lại 226 tổ chức, giải thể 77 tổ chức, sau điều chỉnh giảm 2.330 biên chế”, Tư lệnh BĐBP nói.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP hứa với Tổng Bí thư và Quân ủy Trung ương: Sẽ quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác Biên phòng cũng như công tác xây dựng Đảng. Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát hiện, giải quyết tốt vụ việc, sự kiện biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

“Toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc bước vào giai đoạn bứt phá, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để cùng với toàn quân và đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở KVBG” theo Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị; quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ để Bộ Quốc phòng chỉ đạo BĐBP triển khai nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án hiện đại hóa công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu trong tình hình mới.

