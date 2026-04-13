Trung tâm TP.HCM mở rộng theo dòng chảy hạ tầng và đầu tư

Cùng với xu hướng phát triển đa trung tâm của TP.HCM, phường Tân Thành ngày càng được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận như một tọa độ tăng trưởng đáng chú ý của khu đông.

Điểm thu hút của khu vực này nằm ở việc hội tụ hệ sinh thái hạ tầng, logistics và giao thương quy mô lớn hiếm có.

Hạ tầng kết nối định nghĩa lại khái niệm “trung tâm”

Theo xu hướng quy hoạch mới, trung tâm không còn gói gọn ở quận 1 hay quận 3 cũ, mà mở rộng về những nơi hội tụ việc làm, giao thương, hạ tầng liên vùng và dòng dân cư quy mô lớn. Đơn cử, quận 9 (cũ) trước đây từng là một khu vực xa trung tâm, giao thông chưa đồng bộ, mặt bằng giá bất động sản chưa được thiết lập tương xứng với tiềm năng. Giai đoạn 2010-2012, nhiều tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp vẫn còn khá hoang vắng, giá đất phổ biến chỉ khoảng 18-20 triệu đồng/m2, hay trước năm 2017, giá quanh trục đường Nguyễn Xiển chỉ quanh ngưỡng 19 triệu đồng/m2.

Bước ngoặt đến khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông xe năm 2015, đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục, đưa quận 9 cũ từ vùng ven trở thành một phần quan trọng của cực tăng trưởng mới. Trong khoảng mười năm sau đó, quy hoạch TP Thủ Đức (cũ) với mạng lưới hạ tầng kết nối đồng bộ đã đưa không gian phát triển đô thị mở rộng nhanh chóng về phía đông. Hàng loạt các tuyến vành đai, cầu vượt, nút giao, metro… cùng làn sóng đổ bộ của những đại dự án quy mô lớn đã biến những nơi từng nằm trong danh sách “xa trung tâm” trở thành “trung tâm mới” với mặt bằng giá trị tăng cấp số nhân - định vị bằng khả năng kết nối, quy hoạch liên vùng, mật độ đầu tư và tốc độ hình thành cộng đồng cư dân mới.

Dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển về những trung tâm mới theo hạ tầng.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Vietnam, trước đây TP.HCM chỉ có một tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng đã đủ để đưa giá trị bất động sản của toàn khu vực tăng nhiều lần. Hiện nay phía đông TP.HCM đã có nền tảng hạ tầng hoàn chỉnh hơn rất nhiều, gồm mạng lưới cao tốc, vành đai, sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu. Điều này cho thấy thị trường sẽ được định giá theo sức bật của cả một vùng phát triển, nơi hạ tầng, dịch vụ, đầu tư, việc làm và dòng dân cư cùng vẽ lại diện mạo trung tâm mới.

Tân Thành bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới

Sau một thập niên phát triển rực rỡ của quận 9 (cũ), đến nay phường Tân Thành (khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang dần trở thành tâm điểm quan tâm tiếp theo của thị trường phía đông. Khu vực hưởng lợi từ hệ sinh thái hạ tầng quy mô lớn với các trụ cột chiến lược: Sân bay quốc tế Long Thành, cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ và mạng lưới cao tốc dày đặc.

Trong tương lai gần, khi các hạ tầng lớn đồng loạt hoàn thiện, dòng doanh nghiệp đổ về mạnh hơn, đội ngũ chuyên gia hiện diện ngày một đông hơn, thị trường nơi đây sẽ gia tốc về mặt giá trị, thanh khoản, nhu cầu cho thuê và chuẩn sống.

Salacia Villas được quan tâm trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại phường Tân Thành.

Một trong những dự án hưởng lợi nổi bật trong giai đoạn phát triển mới của Tân Thành là Salacia Villas - tổ hợp biệt thự và nhà phố quy mô 7,2 ha do VinaLiving phát triển, tọa lạc trên trục đường Trần Phú. Vị trí dự án có khả năng kết nối nhanh chóng đến các tuyến giao thông trọng điểm của toàn vùng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Hồ Tràm và vành đai 4 trong khoảng 5-15 phút; đồng thời chỉ mất khoảng 15 phút đến sân bay Long Thành và 30 phút đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Với mật độ xây dựng khoảng 35%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và hệ tiện ích nội khu đã hiện hữu như hồ bơi, sân thể thao, công viên cùng hệ xanh đa tầng, không gian sống “resort lifestyle” tại Salacia Villas đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm cư dân thành đạt và đội ngũ chuyên gia đang tìm kiếm một nơi an cư chất lượng, vừa thuận tiện di chuyển, vừa đảm bảo môi trường sống riêng tư và cân bằng mỗi ngày.

Không gian sống vượt trội dành cho chuyên gia tại Salacia Villas.

Giữa bối cảnh Tân Thành bước vào giai đoạn tăng tốc với sự hậu thuẫn của hạ tầng, giao thương và dòng người dịch chuyển, những dự án mở ra không gian sống chất lượng như Salacia Villas càng cho thấy lợi thế đón đầu. Đây không chỉ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, mà còn là tài sản có khả năng hưởng lợi trực tiếp khi mặt bằng giá của toàn khu vực tiếp tục được nâng lên.

Nhìn vào sự chuyển mình ngoạn mục của những khu vực như quận 9 (cũ), lợi thế thường thuộc về những nhà đầu tư nhận diện cơ hội sớm và đi trước một bước, khi động lực tăng trưởng vẫn đang hình thành. Tân Thành nói chung và với dự án Salacia Villas nói riêng vì thế đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ tăng trưởng phía đông TP.HCM.