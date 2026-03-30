Salacia Villas hưởng lợi từ bộ ba hạ tầng quốc tế phía đông TP.HCM

Salacia Villas hưởng trọn ưu thế từ dòng chảy giao thương khi tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa sân bay Long Thành - cảng Cái Mép - Thị Vải và FTZ Cái Mép Hạ.

Khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM đang nổi lên như điểm hội tụ của dòng chảy thương mại toàn cầu. Trục phát triển xoay quanh 3 trụ cột chiến lược gồm sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ.

Hấp lực từ hệ sinh thái giao thương quốc tế

Sân bay quốc tế Long Thành được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Từ tháng 6, giai đoạn 1 của đại dự án này sẽ đi vào vận hành, công suất phục vụ 25 triệu hành khách, dự kiến đón khoảng 14.000 nhân sự đến làm việc.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải hiện thuộc top 19 cảng container lớn bậc nhất thế giới, sắp hoàn thành quá trình nâng cấp. Đồng thời, dịp 30/4, TP.HCM dự kiến khởi công cảng Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD , góp phần phát triển logistics, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế.

Cực hút thứ ba là FTZ Cái Mép Hạ đang được xúc tiến, hướng đến mô hình tích hợp cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ và trung tâm đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng trở thành hạt nhân lan tỏa, tái định hình chuỗi giá trị liên vùng.

Sự hội tụ của 3 yếu tố này tạo bệ phóng quan trọng để khu vực phía đông TP.HCM phát triển bứt phá, tương tự mô hình đã thành công tại trung tâm logistics toàn cầu như Singapore hay Thượng Hải.

Bổ trợ cho cửa ngõ giao thương quốc tế là mạng lưới cao tốc, vành đai đang tăng tốc triển khai. Cụ thể, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe kỹ thuật vào tháng 4; Vành đai 4 khởi công giữa năm 2026; cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến trong quý III/2026 cùng lộ trình xúc tiến tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Giao thông liên vùng hoàn thiện kết hợp hệ sinh thái kinh tế năng động trực tiếp thu hút hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thị trường, kéo theo làn sóng chuyên gia, lực lượng lao động đổ về làm việc. Dòng người dịch chuyển tạo ra lực cầu thực tế về nhà ở, qua đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa và đưa thị trường bất động sản khu vực - đặc biệt là phân khúc phục vụ giới chuyên gia - bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Dòng người dịch chuyển tạo ra lực cầu thực tế về không gian an cư chất lượng cao tại cửa ngõ phía đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Không gian sống nghỉ dưỡng dành cho chuyên gia

Tọa lạc trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, Salacia Villas - tổ hợp biệt thự phong cách resort do VinaLiving phát triển - sở hữu vị trí “giao điểm” của toàn bộ hệ thống hạ tầng chiến lược. Dự án cách sân bay Long Thành chỉ 15 phút, 30 phút đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và hơn 40 phút để vào trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Vị trí này đưa Salacia Villas vào tâm điểm của dòng chảy thương mại, kinh tế và nhân lực chất lượng cao.

Từ dự án, cư dân mất 5-15 phút để tiếp cận tuyến đường quan trọng gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, Vành đai 4.

Salacia Villas nằm trong tam giác hạ tầng chiến lược phía đông TP.HCM. Ảnh chụp từ fanpage thương hiệu.

Giữa nhịp giao thương sầm uất, Salacia Villas được phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng, đề cao tính riêng tư. Sự đối lập này không phải ngẫu nhiên, mà là chiến lược có tính toán. Khi khu vực càng phát triển mạnh về kinh tế, nhu cầu về không gian sống cân bằng và chất lượng cao càng trở nên cấp thiết.

Mật độ xây dựng tại dự án chiếm khoảng 35% trên tổng diện tích hơn 7 ha. Triết lý “kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng tại nhà” tiếp tục được VinaLiving ứng dụng qua việc dành nhiều không gian cho mảng xanh và tích hợp hệ tiện ích nội khu đa dạng.

Trong đó, cảnh quan dự án được bố trí đa tầng, đưa sắc màu thiên nhiên nhiệt đới sống động len lỏi vào từng nhịp sống. Nổi bật là hệ Super Coral với kiến trúc ấn tượng mô phỏng rạn san hô vùng biển, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan vừa góp phần điều hòa khí hậu.

Salacia Villas thiết lập chuẩn sống resort giữa tâm điểm phát triển năng động. Ảnh phối cảnh.

Tại Salacia Villas, mọi nhu cầu từ thư giãn, tái tạo năng lượng đến mua sắm, giải trí đều được đáp ứng. Nhiều tiện ích như sân pickleball, sân bóng rổ, hồ bơi đã hoàn thiện. Sắp tới, chủ đầu tư khởi công trung tâm thương mại ngay cửa ngõ dự án, hứa hẹn trở thành tọa độ thương mại - dịch vụ - giải trí của khu vực.

Tại thị trường đang khát nguồn cung chuẩn mực, Salacia Villas sở hữu lợi thế cạnh tranh riêng biệt, hội tụ đồng thời yếu tố vị trí - tiềm năng - quy hoạch chuẩn mực để trở thành “tài sản lõi” đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.