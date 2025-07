Trung tâm đóng vai trò 'bộ não' đổi mới sáng tạo về dữ liệu

Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống chính thức ra mắt nhằm thúc đẩy chuyển hóa dữ liệu thành giá trị phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nói về vai trò của Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống. Ảnh: Minh Sơn.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đã ra mắt Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống ngày 4/7 tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, khẳng định hai đơn vị mới sẽ nâng cao chất lượng quản lý và triển khai nhiệm vụ của Trung tâm. Ông nhấn mạnh Trung tâm Sáng tạo được định vị như "bộ não đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu".

"Các định hướng đổi mới, hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện nghiên cứu trong việc tạo ra các nền tảng, mô hình kinh doanh dữ liệu mới sẽ được khơi mở", lãnh đạo Trung tâm cho biết.

Trung tâm Sáng tạo sẽ đóng vai trò tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ dữ liệu cốt lõi. Các lĩnh vực tập trung bao gồm nền tảng hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, blockchain và hệ thống phân tích dữ liệu lớn.

Tại lễ ra mắt, Trung tâm đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 27 đối tác công nghệ chiến lược. Danh sách các đơn vị bao gồm MobiFone, VNVC, Pila, Nadat, Iris, TTC và nhiều tổ chức tài chính ngân hàng khác.

Sự kiện cũng giới thiệu 6 sản phẩm dữ liệu tiên phong do doanh nghiệp trong nước phát triển. Các sản phẩm gồm: NDAChain (nền tảng chuỗi khối quốc gia), nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia, ứng dụng định danh phi tập trung, trợ lý ảo Rabbi, hệ thống thư điện tử quốc gia và sàn giao dịch dữ liệu quốc gia.

Thiếu tướng Cương yêu cầu hai đơn vị mới phối hợp xây dựng các nghị định và văn bản hướng dẫn về an ninh, an toàn dữ liệu. Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu phát triển quỹ đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu và khu công nghiệp dữ liệu.

Việc thành lập Trung tâm Sáng tạo diễn ra ngay sau khi Luật Dữ liệu chính thức có hiệu lực từ 1/7. Đây là bộ khung pháp lý đầu tiên của Việt Nam về dữ liệu, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số.