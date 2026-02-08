Trung Quốc siết chặt kỷ luật cấp cao sau vụ điều tra tướng Trương Hựu Hiệp

Cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất của Trung Quốc vừa có động thái siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thông qua việc cập nhật quy định kỷ luật đối với đảng viên trong quân đội.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp trước khi bị điều tra. Ảnh: Reuters

Ngày 7/2, PLA Daily - cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc, đưa tin các sửa đổi này được áp dụng nhằm “chủ động ứng phó với vấn đề quan ngại then chốt” trong thực tiễn thực thi kỷ luật.

Bài báo không nêu chi tiết nội dung thay đổi, nhưng thông tin được công bố chỉ 2 tuần sau khi Trung Quốc thông báo điều tra tham nhũng đối với Thượng tướng Trương Hựu Hiệp - Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương, cùng ông Lưu Chấn Lập - Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ.

Các nhà phân tích cho rằng những sửa đổi này là nỗ lực rõ ràng nhằm “vá lại các lỗ hổng trong kỷ luật quân đội”, trong bối cảnh các cơ quan điều tra đang đào sâu hơn các vụ tham nhũng trong quân đội và rút ra bài học để báo cáo lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người đứng đầu Quân ủy Trung ương.

Hiện nay, ông Tập và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân - người phụ trách chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội, là hai thành viên còn lại của cơ quan này. PLA Daily cho biết Quân ủy Trung ương đã phê chuẩn các thay đổi và quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3.

Theo tờ báo, những sửa đổi này tổng kết và hệ thống hóa những kinh nghiệm trong công tác thực thi kỷ luật của quân đội “trong thời đại mới” - cách gọi giai đoạn kể từ khi ông Tập lên nắm quyền năm 2012.

“(Bản sửa đổi) thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc nghiêm ngặt hơn, xác định chặt chẽ trách nhiệm và thẩm quyền, hoàn thiện các quy định về quy trình, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực”, bài báo của PLA Daily viết.

Phiên bản mới của bộ quy định gồm 5 chương và 32 điều, tập trung vào việc “thực hiện chính xác và chuẩn hóa” các hình thức xử lý kỷ luật của Đảng, cũng như “chủ động giải quyết những vấn đề then chốt trong thực tiễn kỷ luật”.

Theo PLA Daily, các quy định mới cũng làm rõ phạm vi áp dụng, những nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản của các biện pháp kỷ luật, đồng thời chuẩn hóa thẩm quyền phê duyệt quyết định xử lý kỷ luật.

Một nhà phân tích quân sự Trung Quốc tại Bắc Kinh nhận định rằng những thay đổi này được áp dụng nhằm xử lý các quan chức cấp cao trong quân đội, bởi chỉ một tỷ lệ nhỏ binh sĩ có thể trở thành đảng viên và thăng tiến lên các vị trí cao trong quân đội.

“Trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn vừa qua, lãnh đạo cấp cao hẳn đã nhìn thấy một số lỗ hổng rõ ràng mà các tướng lĩnh tham nhũng lợi dụng để rút tiền từ quân đội”, nhà phân tích giấu tên nói.