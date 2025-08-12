Trung Quốc sắp ra mắt robot mang thai hộ

Các báo cáo cho biết Trung Quốc đang phát triển “robot mang thai” đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc đang phát triển robot mang thai hộ, được thiết kế theo hình dạng người, trang bị tử cung nhân tạo, có khả năng mang thai trong vòng 10 tháng và sinh con. Ảnh: ChosunBiz/ChatGPT5

Robot mới được thiết kế có hình dạng giống con người và được trang bị một tử cung nhân tạo trong khoang bụng, có khả năng mang thai 10 tháng và thực hiện quá trình sinh nở như người thật, theo Chosun Biz.

Nguyên mẫu dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới, với mức giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD ).

Trang khoa học công nghệ Trung Quốc Kuaikeji hôm 8/8 đã đăng tải bài phỏng vấn với tiến sĩ Zhang Qifeng, hiện công tác tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - người đang phát triển robot mang thai.

Theo ông, đây không đơn thuần là thiết bị ấp phôi thông thường, mà là một robot hình người, bên trong có tử cung nhân tạo có thể mô phỏng đầy đủ quy trình từ thụ thai đến sinh nở.

Cốt lõi của công nghệ nằm ở tử cung nhân tạo, nơi phôi được nuôi dưỡng trong môi trường nước ối nhân tạo và được cung cấp dưỡng chất thông qua hệ thống ống dẫn.

“Công nghệ tử cung nhân tạo hiện đã đạt bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hiện chỉ cần tích hợp vào khoang bụng của robot” để bắt đầu thử nghiệm khả năng, ông cho biết.

Theo ông, tử cung nhân tạo đã đạt được những kết quả đáng kể trong các thử nghiệm trên động vật.

Tiến sĩ Zhang kỳ vọng nguyên mẫu robot hỗ trợ mang thai mà ông đang nghiên cứu sẽ ra mắt trong vòng một năm tới.

Một khuôn mặt người in 3D do Robot Studio tạo ra tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI for Good ở Thụy Sĩ vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, giáo sư Zhang Zhiqiang, người đã thành lập công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) và phát triển robot hơn 2 năm qua, dự kiến nguyên mẫu robot mang thai sẽ xuất hiện trong vòng một năm.

Về vấn đề đạo đức và pháp lý, ông cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn thảo luận với chính quyền tỉnh Quảng Đông và đệ trình đề xuất liên quan trong quá trình thảo luận về chính sách và pháp luật".

Khi tin tức này được lan truyền, từ khóa "Robot mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm tới" đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên nền tảng Weibo - mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc.