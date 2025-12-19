Trung Quốc phủ nhận cáo buộc về cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan

Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hoạt động buôn bán vũ khí của nước này với Thái Lan và Campuchia không liên quan đến cuộc xung đột hiện nay giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã kéo dài sang ngày thứ 13. Ảnh: Khmertimeskh

Phản ứng trước cáo buộc cho rằng quân đội Thái Lan đã tịch thu vũ khí do Trung Quốc sản xuất từ ​​các vị trí của Campuchia khi các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước tái bùng phát, hôm qua (18/12), đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng các bên liên quan không đưa ra những suy đoán chủ quan và cường điệu ác ý.

Trong các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích “thông tin sai lệch” mà ông cho là nhằm mục đích bôi nhọ mối quan hệ của Trung Quốc với hai nước.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện cho hòa bình, đồng thời kêu gọi cả hai nước bảo vệ sự an toàn cho các dự án và nhân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc tuần trước đã cảnh báo công dân Trung Quốc rời khỏi khu vực giao tranh tại biên giới Thái Lan và Campuchia.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan khẳng định sẵn sàng xem xét hòa giải, nhưng nhấn mạnh tính trung lập và cho rằng giải pháp lâu dài phải đến từ đàm phán trực tiếp giữa Thái Lan và Campuchia.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết, Thái Lan không từ chối các đề xuất trung gian hòa giải, hỗ trợ thúc đẩy hòa bình, tuy nhiên cũng nhấn mạnh tính trung lập, khách quan và không thiên vị bất kỳ bên nào là các yếu tố then chốt trong mọi nỗ lực hòa giải. Đặc biệt, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định, giải pháp để giải quyết triệt để cuộc xung đột cần đến từ đàm phán trực tiếp giữa Thái Lan và Campuchia. Thái Lan tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ngoại giao.

Bên cạnh vấn đề biên giới, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng hội đàm với người đồng cấp về hợp tác song phương, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Hai nước sẽ hướng tới kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 17/12 cho biết, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tham dự họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào ngày 22/12 tới đây nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các nguy cơ leo thang tại khu vực biên giới hai nước.