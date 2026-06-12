Trung Quốc cấm Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 11/6 vừa ra thông báo về việc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và người thân vì “những phát ngôn sai lệch về Trung Quốc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này tuyên bố trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và người thân của ông, với lý do ông đã “nhiều lần đưa ra những phát ngôn sai lệch về Trung Quốc”, gây tổn hại lợi ích chính đáng của nước này và phá hoại quan hệ song phương.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Teodoro cùng vợ và con sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Các tổ chức và cá nhân trong lãnh thổ Trung Quốc cũng “bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch, hợp tác hay hoạt động nào với ông Teodoro, vợ và con ông”.

Hồi tháng trước, khi phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng, va chạm giữa Trung Quốc và Philippines là thường xuyên nhất trong số các quốc gia có tranh chấp chủ quyền.

Theo ông, việc Bắc Kinh từ chối tham gia vào các thủ tục trọng tài liên quan đến yêu sách chủ quyền ở Biển Đông không làm giảm trách nhiệm của nước này trong việc thực hiện phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016.

Ông cũng chỉ trích Trung Quốc vì đã không thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, thay vào đó kêu gọi Philippines “quay trở lại bàn đàm phán”.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, ông cũng đưa ra các phát biểu gay gắt liên quan đến Trung Quốc tại một cuộc họp của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và ủng hộ việc diễn giải rộng hơn Hiệp ước Phòng thủ Tương trợ Mỹ-Philippines.

Tại cuộc họp báo ngày 2/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh từng đưa ra những lời chỉ trích tương tự lệnh trừng phạt trước các phát ngôn của ông Teodoro về nước này, khi ông cho rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Philippines các vật tư như phân bón và nhiên liệu, nhưng không thể hiện thành ý lâu dài, là vỏ bọc và lừa dối, đồng thời tuyên bố Philippines đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc.

Bà Mao Ninh cho rằng, những phát ngôn này làm suy yếu nghiêm trọng quan hệ và tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc và Philippines, đồng thời kêu gọi Philippines kiểm soát nghiêm ngặt lời nói và hành động của các quan chức nước này, tránh phá hoại những nỗ lực ổn định quan hệ song phương.



