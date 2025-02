Trung Nguyên Legend tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu

Triết lý “Cà Phê Đạo” đến từ Việt Nam do ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - tạo nên được Warner Bros. Discovery lan tỏa trong phim The Awakenings of Coffee phát sóng từ tháng 12/2024 đến nay, tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu.