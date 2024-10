Trung Nguyên E-Coffee liên tục mở mới, tạo sức hút nhượng quyền

Với tốc độ mở mới trung bình gần 30 cửa hàng/tháng, mỗi ngày có hàng trăm khách hàng đăng ký để được tư vấn về Hợp đồng nhượng quyền, Trung Nguyên E-Coffee duy trì số lượng 800 cửa hàng, 1.000 hợp đồng nhượng quyền tại Việt Nam, quốc tế.

Theo số liệu thống kê của Mibrand, thị trường quán cà phê Việt Nam hiện có hơn 500.000 quán. Thị trường quán cà phê Việt Nam rất sôi động, tiềm năng, phong phú với nhiều hàng quán từ bình dân, vỉa hè, cà phê mang đi, cà phê bệt, quán cóc… - chiếm phần lớn so với các quán có thương hiệu - cho đến những quán cà phê sang trọng, máy lạnh, sân vườn… hay những quán cà phê đặc sản cho người sành cà phê. Song, nhìn chung hình ảnh, dịch vụ, chất lượng của hàng quán cà phê chưa thực sự tương xứng với vị thế của một cường quốc cà phê hàng đầu thế giới. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân cà phê trên đầu người tại Việt Nam vẫn còn thấp với 2 kg/người/năm, thấp hơn các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới như Brazil (tiêu thụ 5,8 kg/người/năm), Mỹ (4,2 kg/người/năm)…

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê - “một sản phẩm cà phê văn hóa nghệ thuật” do Trung Nguyên Legend sáng tạo nên (Discovery).

Là một mô hình của Trung Nguyên Legend - doanh nghiệp luôn nỗ lực khẳng định vị thế một cường quốc cà phê Việt Nam, Trung Nguyên E-Coffee được định vị tạo dựng một mô hình quán cà phê mang tính sáng tạo, thưởng lãm cà phê văn hóa phong phú thông qua việc thưởng thức tinh hoa của 3 nền văn minh cà phê Roman - Ottoman - Thiền, góp phần nâng cấp không gian hàng quán cà phê và kết nối tất cả hàng quán cà phê hiện có trên khắp Việt Nam thành một cộng đồng hàng quán cà phê hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê của thế giới.

Cùng thiết kế nhận diện mô hình đen - trắng ấn tượng và hình ảnh những danh vĩ nhân kết hợp các câu nói nổi tiếng về giá trị của cà phê và tri thức, một hệ sinh thái sản phẩm cà phê năng lượng đa dạng và Tủ sách nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết cẩn trọng tuyển chọn là các cấu phần không thể thiếu trong mô hình Trung Nguyên E-Coffee.

Không chỉ cung cấp ly cà phê ngon, mô hình Trung Nguyên E-Coffee còn tạo nên một không gian kết nối, chia sẻ tri thức toàn diện, nạp năng lượng tái tạo tâm trí. Điều này thu hút sự yêu thích của người tiêu dùng, cũng như hấp dẫn các đối tác khi chọn lựa mô hình khởi nghiệp, kinh doanh cà phê trong bối cảnh cạnh tranh.

Phiên bản mới Trung Nguyên E-Coffee - “Cộng đồng 3 nền văn minh cà phê - Tinh hoa hội tụ” tiếp tục tạo nên sức cạnh tranh riêng của mô hình với các giá trị, tinh hoa của ba văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền được giới thiệu và tôn vinh, đem đến trải nghiệm văn hóa cà phê đặc sắc mà không một hệ thống nào có được.

Thị trường quán cà phê Việt Nam ngày càng tăng trưởng và bùng nổ, nhưng theo Mibrand, chất lượng, hương vị, cách pha chế cà phê Việt Nam đa số mang tính địa phương, theo gu riêng từng quán.

Thừa hưởng hệ sinh thái 300 sản phẩm và menu cà phê theo số nổi tiếng của Trung Nguyên Legend, cùng hệ thống phân phối rộng khắp toàn cầu, Trung Nguyên E-Coffee cam kết việc cung ứng chất lượng cà phê ổn định, nhất quán cho toàn bộ hàng quán của mô hình, từ trung tâm đến vùng ven 63 tỉnh thành Việt Nam và thị trường quốc tế.

Từ menu F&B đến bán lẻ, cộng đồng hàng quán Trung Nguyên E-Coffee đều phục vụ những sản phẩm cà phê tuyệt ngon được chế biến từ hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, mang tinh hoa 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền.

Không chỉ đáp ứng đa dạng gu thưởng thức của người tiêu dùng, đem đến những phong cách thưởng lãm cà phê mới thú vị theo 3 văn minh cà phê thế giới, Trung Nguyên E-Coffee thúc đẩy sự hợp tác bền vững với các đối tác trên tinh thần tự hào, cùng quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam ra toàn cầu.

Chỉ sau 5 năm, hiện tại Trung Nguyên E-Coffee đã đạt quy mô 800 cửa hàng và 1.000 hợp đồng nhượng quyền ký kết thành công tại Việt Nam và quốc tế, giữ vững tốc độ mở mới 20 cửa hàng/tháng.

Giữa tháng 9/2024, trong bối cảnh ngành F&B nhiều thách thức, Trung Nguyên E-Coffee tiếp tục ra mắt phiên bản 2024 và ký kết thành công hơn 200 hợp đồng nhượng quyền từ 500 đối tác tham dự. Trong đó, có hơn 50% đối tác mở mới, 30% đối tác chuyển đổi và 20% đối tác hiện hữu ký thêm từ 1 đến 4 hợp đồng mới.

Trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards - Apea 2023, Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh “Thương Hiệu Truyền Cảm Hứng”. Đây là giải thưởng dành riêng cho những doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm, dịch vụ truyền cảm hứng, có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và được người tiêu dùng ủng hộ mạnh mẽ.

Trở thành mô hình khởi nghiệp, kinh doanh thành công nhất cũng phải kể đến chính sách nhượng quyền tối ưu, tối đa lợi ích của Trung Nguyên E-Coffee. Cùng chi phí nhượng quyền 0 đồng, Trung Nguyên E-Coffee cam kết cung ứng đầy đủ các gói hỗ trợ vận hành, quản lý, đào tạo và quảng bá tiếp thị...

Đồng thời, Trung Nguyên E-Coffee linh hoạt mở rộng hợp tác với tất cả địa điểm có diện tích từ 4 m2. Với phiên bản 2024, Trung Nguyên E-Coffee cung cấp 5 gói chuyển đổi chỉ từ 56 đến 196 triệu đồng, và 6 gói đầu tư theo các phong cách thiết kế với chi phí từ 65 đến 245 triệu đồng, mang tới cơ hội kinh doanh nhượng quyền rộng mở cho mọi đối tượng, nhất là những người trẻ mới bắt đầu, hay tái khởi nghiệp, muốn chuyển đổi sang mô hình quán cà phê chuyên nghiệp hơn.

Thời gian tới, Trung Nguyên E-Coffee dự kiến tiếp tục tham gia các triển lãm, hội thảo nhượng quyền tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác để đáp ứng nhu cầu tư vấn, hợp tác của khách hàng, cũng như xúc tiến mở rộng đến Mỹ, Trung Quốc, Australia, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…

Cùng sự khác biệt, đặc biệt của mô hình, Trung Nguyên E-Coffee là một thương hiệu thuộc tập đoàn Trung Nguyên Legend. Được bảo chứng bởi chuyên gia cà phê số 1 có kinh nghiệm hơn 28 năm phát triển đã gia tăng sức cạnh tranh của Trung Nguyên E-Coffee trên đường đua nhượng quyền, nhận được sự tin tưởng của đông đảo đối tác, khách hàng tại Việt Nam và quốc tế ngay từ lần đầu ra mắt.

Trong khi các chuỗi cà phê khác gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng, với sự bảo trợ của chuyên gia cà phê số 1, hội thảo nhượng quyền của Trung Nguyên E-Coffee luôn phải kết thúc hạn đăng ký sớm chỉ sau chưa đầy 1 tuần vì đã kín chỗ, thu hút từ các đối tác ngay tại địa phương tổ chức đến các khách hàng trên cả nước và quốc tế.

Đặc biệt, gần 50% khách hàng tham gia các hội thảo của Trung Nguyên E-Coffee đều trực tiếp ký ngay hợp đồng tại sự kiện bởi sức hấp dẫn của mô hình. Trong lễ ra mắt phiên bản mới diễn ra giữa tháng 9/2024, Trung Nguyên E-Coffee thu về hơn 200 hợp đồng với khoảng 500 khách mời tham dự.

Trong 3 ngày cuối tháng 9/2024, Trung Nguyên Legend đã liên tiếp khai trương 4 không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend mới tại Thượng Hải, Vũ Hán, Yên Đài, Thiệu Hưng, nâng tổng số hàng quán tại Trung Quốc lên 18 quán, trong đó có 7 quán tại Thượng Hải và 11 quán ở các tỉnh khác. Tại Mỹ, Trung Nguyên Legend dự kiến nâng số lượng từ 4 hàng quán hiện nay lên 10 không gian trong dịp cuối năm 2024. Sự phát triển liên tục hàng quán cà phê của Trung Nguyên Legend tại quốc tế cho thấy nền tảng vững chắc mở đường cho Trung Nguyên E-Coffee tiến ra toàn cầu.

Đặc biệt, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đang chuẩn bị cho việc mở trụ sở chính của Tập đoàn tại Mỹ để góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn nữa cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam tại cường quốc kinh tế này. Việc liên tục hiện diện, mở mới tại Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác để hướng đến hệ thống hơn 3.000 cửa hàng trong năm 2025 tại Việt Nam, quốc tế - phản ánh phần nào nhận định của CNN “Trung Nguyên E-Coffee đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu”.

Phim Cà Phê Đạo đạt Giải thưởng Hàn lâm Sáng tạo châu Á 2024

Ngày 26/9/2024, bộ phim tài liệu The Tao of Coffee (Cà Phê Đạo) do Discovery sản xuất, kể về câu chuyện của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột - Việt Nam và Hành trình kiến tạo triết lý, tư tưởng Cà phê Đạo của Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, của Trung Nguyên Legend được công bố giành giải “Best Branded Programme” tại Asian Academy Creative Awards 2024.

Đây là giải thưởng uy tín trong ngành truyền hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm: Australia và New Zealand, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam.

Giải thưởng góp phần vinh danh giá trị sáng tạo, nỗ lực của Trung Nguyên Legend trên hành trình lan tỏa mạnh mẽ văn hóa, triết lý tư tưởng cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 3-4/12/2024 tại Nhà hát Capitol, Singapore.