Trúng đậm ruốc biển, ngư dân bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

  • Thứ tư, 15/10/2025 14:01 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Giong thuyền khai thác ở vùng biển gần bờ, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày nhờ trúng đậm ruốc.

trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 1

Những ngày gần đây, vùng biển ven bờ thuộc xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, tràn ngập bầu không khí rộn ràng với niềm vui khôn xiết của ngư dân địa phương khi tàu nào tàu nấy bội thu ruốc biển.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 2

Ông Nguyễn Thanh (trú thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê), chia sẻ thông thường hàng năm, ngư dân chuyên đánh bắt ven bờ sẽ bước vào 2 vụ ruốc gồm tháng 3 và tháng 8 Âm lịch. "Đối với những tàu công suất nhỏ như của tôi, bình thường sẽ đánh bắt cá. Còn khi bước vào mùa ruốc, bà con ngư dân sẽ tập trung giong thuyền vươn khơi ở vùng biển gần bờ để bắt loài hải sản màu đỏ au này" - ông Thanh nói.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 3

Theo ông Thanh và bạn thuyền, tầm 3 tuần trở lại đây, ruốc xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ. Nhờ vậy, hầu như các tàu khi vươn khơi đều khai thác đạt năng suất cao.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 4

Trung bình từ 3 đến 4 kg ruốc tươi cho ra 1 kg ruốc khô. Ngay tại bến, thương lái thu mua ruốc tươi với giá dao động từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/kg, còn ruốc khô khoảng 80.000 đồng/kg.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 5

Tranh thủ thời điểm nguồn ruốc dồi dào, ngư dân Tịnh Khê ra khơi từ rạng sáng và đến chiều tối mới cập bờ. Nhiều thuyền trúng đậm có thể kiếm hàng chục triệu đồng.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 6

"Chúng tôi chỉ mong trời yên, biển lặng để kịp thu hoạch hết vụ, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ruốc nhiều mà biển động thì cũng coi như mất mùa", bà Nguyễn Thị Đón, trú thôn Kỳ Xuyên, bày tỏ.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 7

Thương lái túc trực trên bờ và sẵn sàng thu mua ruốc khi ngư dân cập bến.
trung dam ruoc bien, ngu dan Quang Ngai anh 8

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết hiện ngư dân địa phương đang bước vào vụ ruốc với sản lượng dồi dào. Ruốc được thương lái thu mua ngay khi tàu vào bờ với giá cao nên ngư dân ai cũng phấn khởi.

Tàu thuyền về cảng nghỉ Tết đầy ắp tôm cá, chủ tàu bỏ túi trăm triệu

Những con tàu đầy ắp hải sản tấp nập cập cảng Lạch Vạn (Nghệ An) những ngày cuối năm, mang lại thu nhập cao cho ngư dân để đón một cái Tết đầm ấm, an vui.

21:17 26/1/2025

Giá cá ngừ giảm mạnh, tàu vạ vật 'nằm bờ'

Nhiều ngư dân Khánh Hòa không tổ chức ra khơi, cho tàu nằm bờ hàng tháng trời vì giá cá ngừ liên tục giảm mạnh.

15:22 29/12/2024

Ngư dân trúng 3 tấn cá chim vàng

Nhóm ngư dân Hà Tĩnh trong lúc ra khơi đánh cá đã may mắn phát hiện, bủa lưới bắt được 3 tấn cá chim vàng, thu về hơn 600 triệu đồng.

07:41 30/6/2023

Theo Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

