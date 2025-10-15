Trúng đậm ruốc biển, ngư dân bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Ông Nguyễn Thanh (trú thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê), chia sẻ thông thường hàng năm, ngư dân chuyên đánh bắt ven bờ sẽ bước vào 2 vụ ruốc gồm tháng 3 và tháng 8 Âm lịch. "Đối với những tàu công suất nhỏ như của tôi, bình thường sẽ đánh bắt cá. Còn khi bước vào mùa ruốc, bà con ngư dân sẽ tập trung giong thuyền vươn khơi ở vùng biển gần bờ để bắt loài hải sản màu đỏ au này" - ông Thanh nói.