Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C trong hai ngày tới

Theo dự báo, từ ngày 20-21/7, khu Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C; cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Công nhân điện lực Đà Nẵng làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt.

Theo đó, từ ngày 20-21/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17h.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Từ ngày 22/7 nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng...

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Ngày 19/7, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm Đà Nẵng 38,5 độ C, Tam Kỳ (Quảng Ngãi) 39,4 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C …; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-55%.