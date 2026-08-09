Trưng bày sách, báo, ảnh khắc họa chân dung chiến sĩ Công an Thủ đô

Trưng bày mang tới công chúng những tư liệu quý, những bìa báo tiêu biểu 50 năm qua của An ninh Thủ đô cùng những đầu sách lý luận chính trị có giá trị.

Trưng bày giới thiệu các bìa báo tiêu biểu của Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 đến năm 2026. Ảnh: PV/Vietnam+

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày sách-báo-ảnh "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô".

Trưng bày chia thành 3 phần, giới thiệu các bìa báo tiêu biểu của Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 đến năm 2026, những hình ảnh "Lực lượng Công an Thủ đô - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" cùng nhiều đầu sách có giá trị lý luận của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô cho hay đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí, mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam và khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng trong lòng nhân dân.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô phát biểu. Ảnh: PV/Vietnam+

Trưng bày là một sự kiện quan trọng để những người làm Báo An ninh Thủ đô, các độc giả yêu mến của tờ báo, các cộng tác viên thân thiết cùng biết thêm và trân trọng những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo và cán bộ, chiến sĩ Công an trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày tối 7/8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của Báo An ninh Thủ đô trong suốt chặng đường 50 năm vừa qua.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, mỗi trang báo, mỗi bài viết, mỗi bức ảnh được đăng tải không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là những tư liệu quý ghi lại từng giai đoạn phát triển của Thủ đô và của lực lượng Công an nhân dân. Đó là những "trang sử bằng báo chí" phản chiếu những dấu mốc quan trọng của đất nước, của Hà Nội và của Công an Thủ đô trong suốt nửa thế kỷ qua.

Những bìa báo, hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm chính là dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử, phản ánh sự đổi mới không ngừng của báo chí cách mạng và báo chí Thủ đô; là minh chứng sinh động cho sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống.

Các đại biểu và khách tham quan tại triển lãm. Ảnh: PV/Vietnam+

Cùng với đó, không gian trưng bày sách góp phần giới thiệu tới bạn đọc những công trình nghiên cứu, những tác phẩm có giá trị về lý luận chính trị, lịch sử, pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tiến sỹ Võ Văn Bé, Phó Giám đốc-Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ sự xúc động khi được tiếp cận những số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô được giới thiệu tại triển lãm.

Từ những trang báo còn in đậm dấu ấn của điều kiện vật chất khó khăn thời kỳ đầu, đến những ấn phẩm hiện đại hôm nay cho thấy cả một hành trình đổi mới, sáng tạo không ngừng của tập thể những người làm báo An ninh Thủ đô. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt của báo chí cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử.

Trưng bày kéo dài đến trưa ngày 10/8 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Hồ Gươm, 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội.